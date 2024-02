El papá del ‘quarterback’ (que también se llama Patrick Mahomes), equipo que disputará el Super Bowl 2024 contra San Francisco 49ers, fue arrestado en Tyler, Texas, por conducir bajo “influencia” del alcohol, reportó Marca.

Pero no es la primera vez que el padre del jugador de los Chiefs — equipo que ganaría una buena plata si llega a ser campeón de la NFL, es arrestado por esta situación. En 2019 fue detenido y sentenciado a 40 días de prisión, condena que cumplió los fines de semana, según el medio.

𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Patrick Mahomes Sr has been arrested for DUI for a third time, per @TMZ

The 53-year-old father of Patrick Mahomes was arrested last night in Texas, according to online booking records. Bond is reportedly expected to be set later today.

Read More Here:… pic.twitter.com/hIi6Y9RHv6

— JPAFootball (@jasrifootball) February 4, 2024