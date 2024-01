El ala cerrada de los Chiefs, uno de los mejores de la NFL, empezó con un contrato de 3,12 millones de dólares (más de 1.000 millones de pesos colombianos) por cuatro años, pero después firmó una extensión de cinco años por 46 millones de dólares.

Su desempeño ha sido tan destacable, que, en 2020, el dos veces ganador del Super Bowl renegoció su contrato por 57,2 millones de dólares (por cuatro años), que equivalen a 14,3 millones anuales, su sueldo actual, según Marca.

No obstante, en 2023, el novio de Taylor Swift manifestó su molestia porque consideraba que su salario no era lo que merecía, registró Mundo Deportivo, y no estaba a la altura de otros jugadores de su nivel que recibían hasta 30 millones de dólares anuales.

Y es que el sueldo del jugador de la NFL equivale a lo mismo que habría cobrado Messi por aparecer en un comercial de 60 segundos, que se presentará en el evento deportivo.

Kelce, sin embargo, también manifestó —de acuerdo con el diario— que no se animaba a hablar con el equipo porque ahí era feliz, y podía ganar.

Quién tiene más dinero entre Taylor Swift y Travis Kelce, del Super Bowl 2024

Taylor Swift gana mucha más plata al año que su pareja, pues la estrella de la música tiene ingresos de hasta 150 millones de dólares anuales, de acuerdo con El Financiero.

Por su parte, Celebrity Net Worth señala que Kelce tiene un patrimonio ede 40 millones de dólares, mientras que el de la intérprete de ‘Love story’ es de unos 800 millones de dólares.

