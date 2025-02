La más reciente eliminada de ‘Yo me llamo’ fue Alexandra Torres, la mujer que imitó a la cantante paisa Fariana, y quien le contestó a Amparo Grisales cuando ella le dijo adiós al programa.

En plena eliminación, la ahora exparticipante, le dijo a Grisales: “Yo escucho, pero siento que un comentario como hizo Rey del vestuario y después la crítica, ayuda a que la persona no se sienta tan pequeña en este escenario”.

Y, Grisales la cortó diciendo: “Es que este no es un concurso de vestuario, chao”.

La doble de Fariana, le dijo: “A punta de malas críticas tampoco se crece”.

Luego, la actriz le respondió: “No son criticas. Estamos aquí como jurados. Un jurado juzga las presentaciones, chao“.

En declaraciones en ‘Día a día, la exparticipante dijo lo siguiente:

“Yo sentí que era momento en decirle muchas cosas, que de pronto todos por miedo a que nos sacaran del programa, no pudimos decir. En ningún momento le falté al respeto a Amparo. Ella tiene la edad de mi señora Nona, ¿yo cómo voy a venir a hablar de una persona mayor?, jamás [SIC]“, contó la imitadora.

Después, contó: “Me sentí agachada y pisoteada. Amparo me faltaba el respeto cuando me mandaba a callar, por ejemplo, me decía: ‘Cállese’. Yo quedaba en ‘shock’, porque estábamos en televisión y no podía conestarle”.

“Aquí lo digo, mi audición no fue la mejor, para mí y eso me lo dijeron mis compañeros. La diferencia se ve cuando me lo dice César o Rey a como me lo dice ‘Amparito'”, indicó Torres a los presentadores del matutino.

“De pronto no habló mi ego, habló el de ella, porque ese era mi momento de despedirme, ¿por qué no me dejó hablar y despedirme de mis compañeros?”, explicó ‘Alexa’.

