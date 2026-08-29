Así como un choque de Egan Bernal con un taxista le dio la vuelta al mundo, el accidente del ciclista más ganador en la actualidad de las grandes carreras en plena competencia causó un auténtico revolcón.

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El esloveno Tadej Pogacar tuvo una fuerte caída en la Vuelta a España, en un percance que se presentó con varios de los pedalistas en el pelotón durante la etapa 8 de la actual edición.

El video mostró el impactante momento que se presentó a 32 kilómetros de la llegada, con el que era líder hasta ahora en medio de la imposibilidad para reponerse con facilidad de inmediato.

❌Caída de Tadej Pogacar a 32 kilómetros de meta en la etapa 8 de la #VueltaRTVE29a 🔴DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/zr72vqETBh pic.twitter.com/EqgjrFpsYL — Teledeporte (@teledeporte) August 29, 2026

El ciclista de 27 años, una de las figuras más reconocidas del deporte a nivel internacional en el presente, recibió atención inmediata y se retiró en una ambulancia por las complicaciones sufridas.

Pogacar se vio notablemente afectado y hubo drama al momento de atenderlo, al notar que apenas podía mantenerse en pie después de la fuerte colisión que tuvo contra el piso en la carretera española.

💥 Crash in the peloton and race leader Tadej Pogacar is on the ground! 🚨 Caída de Tadej Pogacar 😞 El líder de la carrera se ha ido al suelo y muestra gestos de mucho dolor #LaVuelta26 pic.twitter.com/449HaJXgQK — La Vuelta (@lavuelta) August 29, 2026

El nuevo líder de la Vuelta a España es el español Enric Mas, seguido a un minuto en la clasificación general por el esloveno Primo Roglic, otro de los grandes candidatos por el título.

Pogacar ostenta un palmarés extraordinario que lo posiciona como uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos. En las Grandes Vueltas, el esloveno destaca por sus victorias en el Tour de Francia (2020, 2021 y 2024), así como por su impresionante triunfo en el Giro de Italia (2024), coronando un histórico doblete en una misma temporada.

En las pruebas de un día, su dominio es histórico dentro de los Monumentos del Ciclismo. Ha conquistado en múltiples ocasiones el Giro de Lombardía (2021, 2022, 2023 y 2024), la Lieja-Bastoña-Lieja (2021 y 2024) y el prestigioso Tour de Flandes (2023). A esto se suma su consagración en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta de 2024, vistiendo el icónico maillot arcoíris.

Su versatilidad se extiende a las principales vueltas por etapas del calendario de la UCI. En su expediente ostenta títulos generales en la París-Niza (2023), la Volta a Catalunya (2024), la Tirreno-Adriático (2021 y 2022), el UAE Tour (2021 y 2022) y el Tour de su país natal, Eslovenia (2021 y 2022).

Su lesión lo aleja por ahora de la posibilidad del triplete histórico con las denominadas tres grandes.

¿Qué lesión tiene Tadej Pogacar por la caída en la Vuelta a España?

Los reportes iniciales confirman que Tadej Pogacar sufrió traumatismos directos severos localizados en el codo y hombro izquierdos. El golpe contra la carretera causó profundas abrasiones y heridas sangrantes.

Debido a la intensidad del impacto, el corredor presentó dificultades motrices inmediatas para ponerse en pie. El cuerpo médico atendió rápidamente las contusiones producidas en la zona golpeada.

La gravedad del cuadro clínico impidió que el deportista pudiera reanudar la marcha en bicicleta. Los especialistas ordenaron su traslado urgente en ambulancia hacia un centro médico.

El protocolo hospitalario incluye radiografías minuciosas para descartar cualquier fractura ósea no visible. El equipo evalúa detalladamente los daños musculares sufridos por las fuertes contusiones registradas.

La retirada prematura representa un golpe drástico para las aspiraciones del corredor en la carrera. La evolución médica determinará el tiempo exacto de recuperación requerido para su retorno.

El abandono obligado del favorito sacudió la clasificación general del evento ciclístico internacional. Los competidores restantes disputan ahora el liderazgo absoluto tras esta lamentable eventualidad.

La salud del pedalista continúa bajo estricta observación médica por parte del personal especializado. Se aguardan nuevos partes de salud para confirmar el alcance definitivo de las lesiones.

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