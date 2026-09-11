El mejor ciclista colombiano en lo que va de la Vuelta a España, última gran competencia de la temporada, es sin duda Santiago Buitrago, pues a lo largo de toda la competencia ha sido protagonista en las fugas, luchando en los puertos de categoría y siendo importante en las distintas fracciones.

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De hecho, es el dueño de la camiseta de los puntos y prácticamente tiene asegurado su título de campeón de la montaña, pero su ambición va mucho más allá y por eso no quiere irse sin poder levantar los brazos en la meta al ganar una etapa.

En la jornada de este viernes, 11 de septiembre, la antepenúltima antes de cerrar la competencia, el colombiano lideró la fuga del día y luchó hasta el final, pero desafortunadamente en los últimos metros se quedó sin gasolina y su rival lo derrotó casi llegando a la línea de meta.

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Este fue un golpe muy fuerte para el colombiano, puesto que dio todo de sí, luchó y lo dejó todo en la carretera, pero al final no fue suficiente para darle la victoria a su equipo.

Tan fuerte fue la frustración por no poder ganar que incluso al cruzar la meta, el colombiano se sentó a un lado y rompió en llanto, entendiendo que cada vez le quedan menos opciones de ganar una fracción en la competencia española.

Estos son los videos de ese emotivo momento:

Santiago Buitrago quedó bastante afectado 😕 luego del final de la etapa 19 de la Vuelta a España 2026 🇪🇸 y se le vio llorando 😢 #CaracolSports #LaVueltaPorCaracol 🚵🏻🇨🇴 📱: @deportesahumada pic.twitter.com/IQzI1G3hHT — Gol Caracol (@GolCaracol) September 11, 2026

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Esto refleja el deseo que tiene el colombiano en conseguir la victoria de etapa, pues lo ha intentado de todas las maneras posibles, pero simplemente al final es que le está faltando ese centavo para el peso.

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Sin embargo, desde el equipo y los colombianos están muy orgullosos de lo que ha hecho el deportista, ya que hace rato un deportista nacional no luchaba tanto ni era tan protagonista en las grandes vueltas.

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