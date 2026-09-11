Por: Canal Uno

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Santiago Buitrago estuvo a punto de conseguir una nueva victoria en una gran vuelta. El colombiano fue uno de los grandes protagonistas de la etapa 19 de la Vuelta a España, con final en la exigente subida a Peñas Blancas, y terminó segundo después de protagonizar un valiente ataque en los kilómetros decisivos.

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La jornada estuvo marcada por una larga batalla para formar la fuga. Después de más de 100 kilómetros de ataques, finalmente se consolidó un grupo de 16 corredores en el que estaban Buitrago, Ed Dunbar, Thomas Gloag, Urko Berrade, Pablo Castrillo y Andreas Leknessund, entre otros.

Con la llegada de la subida final, el grupo comenzó a romperse. Bahrain Victorious trabajó para Buitrago y Pau Miquel hizo una importante labor para seleccionar la fuga. A 13 kilómetros de la meta, el colombiano lanzó su ataque y Thomas Gloag consiguió seguir inicialmente su rueda.

Buitrago, líder de la clasificación de la montaña, insistió en su esfuerzo y consiguió abrir un pequeño hueco. A falta de dos kilómetros para la llegada, el triunfo parecía estar cada vez más cerca. Sin embargo, Dunbar reaccionó y salió en su persecución a 1,5 kilómetros de la meta.

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🏁 2 km | Stage 1️⃣9️⃣ – Etapa 1️⃣9️⃣ | #LaVuelta26 💥💥💥 BUITRAGO ATTACKS! 🚀🚀🚀 ¡BUITRAGO AL ATAQUE! pic.twitter.com/TdMQK5keEJ — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2026

El irlandés alcanzó al colombiano cuando apenas quedaban 500 metros para coronar Peñas Blancas. Buitrago intentó resistir, pero el desgaste de la subida terminó pasándole factura. Dunbar aprovechó su última oportunidad y se marchó para conseguir la victoria.

El corredor de Pinarello-Q36.5 ganó la etapa con 14 segundos de ventaja sobre Buitrago, mientras que Gloag completó el podio a 23 segundos. Urko Berrade fue cuarto y Marcel Camprubí terminó quinto.

Aunque se le escapó el triunfo en los últimos metros, Buitrago volvió a dejar una gran actuación. El colombiano fue protagonista de la fuga, atacó cuando la carretera se puso más dura y confirmó su fortaleza en la montaña.

Mientras tanto, en el grupo de favoritos, Primož Roglič también movió la carrera y puso a prueba al líder Enric Mas en los kilómetros finales.

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