El ciclista español Óscar Sevilla, integrante del Team Medellín, fue víctima de un robo a mano armada mientras entrenaba en la Autopista Norte de Bogotá. El deportista, de 49 años, se movilizaba en bicicleta cuando fue abordado por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de alto cilindraje.

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De acuerdo con la denuncia hecha por el Team Medellín, los delincuentes amenazaron a Sevilla y lograron quitarle su teléfono celular, aunque no pudieron llevarse la bicicleta. El ciclista salió ileso del hecho, pero la situación volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la seguridad de quienes practican este deporte en las calles de la capital.

Sevilla, además, ya había sufrido un episodio similar en 2018, cuando fue víctima de otro robo que terminó con una fractura en uno de sus brazos. Por eso, el nuevo caso despierta especial preocupación entre quienes conocen su trayectoria y entre los grupos de ciclistas que suelen utilizar las vías de Bogotá para entrenar.

Según lo relatado en la denuncia, tras el hecho Sevilla acudió a la Policía y recibió como respuesta que había poco que podían hacer frente a la situación. Esto provocó críticas y renovó el llamado de la comunidad para que haya mayor presencia de las autoridades en sectores donde los ciclistas y otros ciudadanos han denunciado hechos de inseguridad.

El caso también se suma a la preocupación por los hurtos que se presentan en diferentes zonas de Bogotá. La comunidad viene reclamando medidas más contundentes de seguridad, especialmente ante la percepción de que los robos son cada vez más frecuentes y que los delincuentes aprovechan distintos escenarios para atacar a los ciudadanos.

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Para los ciclistas, el temor es todavía mayor porque suelen recorrer grandes distancias y, en algunos casos, transitan en grupos o por corredores donde pueden convertirse en blanco de los delincuentes. El robo sufrido por Sevilla vuelve a poner sobre la mesa una problemática que no solo afecta a una figura reconocida del ciclismo, sino también a cientos de personas que salen diariamente a entrenar o movilizarse en bicicleta por Bogotá.

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