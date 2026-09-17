Durante mucho tiempo pensé que comprar un reloj deportivo era bastante sencillo. Entraba a una tienda, miraba cuál tenía más funciones, revisaba el precio y comparaba la apariencia. Hasta que empecé a investigar de verdad.

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Encontré relojes diseñados principalmente para correr, otros pensados para ciclismo y actividades al aire libre, modelos que también funcionan como smartwatch y opciones enfocadas en quienes quieren analizar prácticamente cada detalle de sus entrenamientos.

Ahí entendí que estaba haciendo la pregunta equivocada. En lugar de preguntarme cuál es el mejor reloj deportivo, tenía que preguntarme: ¿Cuál es el mejor reloj deportivo para lo que yo hago?

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¿Qué debo tener en cuenta para elegir un reloj deportivo?

Lo primero que hice fue olvidarme de las marcas. Antes de mirar Garmin, Apple, COROS o Polar, pensé en cómo entrenaba.

¿Salgo a correr? ¿Monto bicicleta? ¿Voy al gimnasio? ¿Hago varias actividades? ¿Necesito GPS? ¿Quiero controlar mi recuperación? ¿Me interesa dormir con el reloj puesto? ¿Necesito una batería que dure varios días?

Estas preguntas parecen sencillas, pero pueden cambiar completamente la compra.

Incluso las guías actuales de compra plantean que la elección debería partir del deporte que se practica, la frecuencia de entrenamiento, el presupuesto y las funciones realmente necesarias.

¿Cuál es el mejor reloj deportivo para correr?

Si mi actividad principal es running, hay características que empiezan a ganar importancia. El GPS, por ejemplo, permite registrar recorridos, distancia y ritmo. Pero los relojes deportivos actuales pueden ir mucho más allá y ofrecer métricas de entrenamiento, recuperación y carga.

Entre las opciones actuales aparecen relojes como los Garmin Forerunner, COROS, Polar y algunos Apple Watch, aunque cada ecosistema tiene un enfoque diferente.

Por ejemplo, el Garmin Forerunner 265 aparece actualmente como una de las opciones orientadas a corredores habituales, mientras que modelos como el Forerunner 970 están dirigidos a usuarios que buscan herramientas más avanzadas.

Eso me hizo entender algo importante: no necesito comprar un reloj diseñado para atletas de alto rendimiento si apenas estoy empezando a correr.

¿Qué reloj deportivo sirve para ciclismo?

Aquí también cambia la historia. Si paso buena parte de mi tiempo en bicicleta, además del GPS puedo estar interesado en datos relacionados con velocidad, distancia, altitud, rutas y sensores externos.

Algunos relojes están preparados para conectarse con accesorios y ampliar la información del entrenamiento.

De hecho, las comparativas actuales de relojes para ciclismo destacan precisamente aspectos como precisión del GPS, autonomía, navegación y compatibilidad con sensores.

Y esto conecta con algo que descubrí cuando empecé a investigar los ciclocomputadores: para alguien que hace ciclismo con mucha frecuencia, un reloj no necesariamente reemplaza todas las funciones de un dispositivo dedicado a la bicicleta.

Por eso, antes de comprarlo, hay que pensar en qué información quiero tener mientras estoy pedaleando.

¿Cuál es el mejor reloj para gimnasio?

Aquí cometí otro error. Pensaba que necesitaba un reloj con el GPS más preciso posible, aunque la mayor parte de mis entrenamientos fueran dentro de un gimnasio.

En realidad, si mi prioridad son las pesas, el entrenamiento funcional o las rutinas de fuerza, probablemente me interesen más otras funciones.

Por ejemplo:

Registro de entrenamientos.

Frecuencia cardíaca.

Seguimiento de actividad diaria.

Recuperación.

Sueño.

Duración de las sesiones.

Compatibilidad con diferentes perfiles deportivos.

En este caso, no necesariamente necesito pagar por las funciones más avanzadas de navegación si rara vez voy a utilizarlas.

¿Garmin, Apple Watch, COROS o Polar?

Esta fue probablemente la parte más difícil. Porque cuando uno empieza a comparar marcas, es fácil caer en la idea de que existe un ganador absoluto.

Pero las propuestas son diferentes:

Garmin tiene una oferta muy amplia de relojes deportivos, desde modelos para quienes están empezando hasta dispositivos orientados a entrenamiento avanzado, trail y resistencia.

COROS compite especialmente en el terreno del entrenamiento y la autonomía, con modelos enfocados en running y deportes de resistencia.

Polar mantiene una fuerte orientación hacia métricas deportivas y recuperación, con opciones como Pacer y Vantage dentro de su catálogo deportivo.

Y Apple Watch juega en otra cancha: además de registrar actividad física, funciona como smartwatch y tiene una integración particularmente fuerte con el ecosistema del iPhone.

Entonces entendí que la pregunta no era cuál marca era ‘mejor’, sino qué experiencia quería tener en la muñeca.

¿Cuánta batería necesito en un reloj deportivo?

Antes casi no miraba este dato. Ahora es una de las primeras cosas que revisaría. Si entreno durante sesiones cortas y cargo el reloj con frecuencia, quizá no necesite una autonomía enorme.

Pero si hago ciclismo, trail, senderismo, triatlón o carreras largas, la batería empieza a ser mucho más importante.

Las diferencias pueden ser considerables entre modelos. Algunos están diseñados para ofrecer una autonomía muy extensa en actividades con GPS, mientras que otros priorizan funciones de smartwatch y una pantalla más completa.

Por eso, comprar el reloj con la batería más grande no necesariamente tiene sentido. La pregunta correcta es: ¿Cuánto tiempo necesito realmente que dure sin cargarlo?

¿Necesito GPS en un reloj deportivo?

Si corro al aire libre, hago ciclismo o practico deportes de montaña, probablemente sí sea una de las funciones que más voy a utilizar. Pero si mi actividad principal ocurre en un gimnasio, quizá no sea una prioridad.

También hay que diferenciar entre tener GPS y contar con funciones avanzadas de navegación.

Algunos modelos incorporan mapas, navegación de rutas y herramientas diseñadas para actividades al aire libre, mientras otros se enfocan principalmente en registrar el entrenamiento.

Eso puede representar una diferencia importante en precio.

¿Vale la pena comprar un reloj deportivo caro?

Esta fue la pregunta que más me ayudó a decidir. Porque mientras más investigaba, más funciones encontraba. Mapas, sensores, métricas de recuperación, entrenamientos personalizados, navegación, música, llamadas, pagos, seguimiento del sueño…

El problema es que probablemente no voy a utilizar todas. Por eso hice algo muy sencillo: anoté las cinco funciones que realmente quería. En mi caso eran GPS, frecuencia cardíaca, registro de entrenamientos, buena batería y seguimiento del sueño.

Todo lo demás era secundario. De esa manera, la comparación dejó de ser entre ‘el reloj más completo’ y ‘el más barato’ y pasó a ser entre el reloj que realmente necesito y el que estaría comprando por funciones que probablemente nunca usaría.

Entonces, ¿cuál es el mejor reloj deportivo para mí?

Después de hacer todo este ejercicio, mi conclusión fue bastante diferente a la que tenía cuando empecé. Si corro varias veces por semana, buscaría un modelo con buenas herramientas de running, GPS y análisis de entrenamiento.

Si mi prioridad es el ciclismo o las actividades al aire libre, prestaría especial atención a la navegación, autonomía y compatibilidad con sensores. Si principalmente voy al gimnasio, pondría más peso en el seguimiento de actividad, frecuencia cardíaca, recuperación y comodidad.

Y si quiero un dispositivo que también sea mi reloj inteligente para llamadas, aplicaciones y otras funciones del día a día, miraría opciones como Apple Watch, especialmente si ya utilizo iPhone.

Al final, dejé de buscar el mejor reloj deportivo del mercado. Empecé a buscar algo mucho más útil: el reloj que tenga las funciones que realmente voy a utilizar cada vez que salga a entrenar.

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