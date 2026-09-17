Por: Noticiero 90 minutos

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La Selección Colombia Femenina Sub-20 busca hoy, 17 de septiembre de 2026, alcanzar un hito histórico en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA al enfrentarse ante la selección anfitriona, Polonia. El compromiso decisivo se disputará en el estadio Municipal de Bielsko-Biała, donde las dirigidas por Carlos Paniagua se juegan el pase a los cuartos de final, algo que marcaría un nuevo capítulo para el fútbol femenino colombiano, de acuerdo con la información presentada en 90 Minutos.

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El trayecto de Colombia hacia esta instancia no ha sido sencillo. El equipo avanzó después de completar la fase de grupos con cuatro puntos obtenidos en el Grupo E, lo que permitió su clasificación como uno de los mejores terceros del certamen, según el reporte oficial. Pese a los altibajos vividos durante esta etapa, el plantel mantiene la confianza en la experiencia de figuras claves y en el orden defensivo, destacando la capacidad de competir en escenarios exigentes en Europa, como informa el medio ya citado.

Por su parte, Polonia representa un desafío de alta exigencia para el combinado sudamericano. Las locales cerraron la primera ronda de forma sobresaliente: obtuvieron el liderato absoluto del Grupo A con nueve puntos y desplegaron un estilo de juego ofensivo y vertical. Además, han contado con el respaldo masivo de su afición, un factor que refuerza su condición de favoritas, según el análisis del mismo medio. El enfrentamiento se anticipa como un duelo táctico intenso, en el que el enfoque y la efectividad ante la portería rival podrían definir el rumbo del partido.

El partido está programado para iniciar a las 11:30 a. m., hora de Colombia, y podrá verse en directo por televisión abierta en Gol Caracol y Deportes RCN. La selección que logre la victoria no solo pasará a las ocho mejores del planeta, sino que se medirá posteriormente con el ganador del duelo entre Inglaterra y Nigeria. El ambiente está cargado de expectativa y emoción ante la posibilidad de que Colombia avance y continúe escribiendo su historia en el torneo mundial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿A qué hora y dónde ver el partido de Colombia femenina sub-20 contra Polonia?

El partido entre la Selección Colombia Femenina Sub-20 y Polonia se jugará este 17 de septiembre de 2026 a las 11:30 de la mañana, hora colombiana. La transmisión estará disponible por televisión abierta a través de Gol Caracol y Deportes RCN, de acuerdo con 90 Minutos.

¿Cuál es el contexto del enfrentamiento entre Colombia femenina sub-20 y Polonia?

Colombia llega a los octavos de final tras conseguir cuatro puntos en el Grupo E y avanzar como uno de los mejores terceros, mientras que Polonia clasificó con puntaje perfecto en el Grupo A. El partido se disputará en el estadio Municipal de Bielsko-Biała y representa un cruce determinante para el avance en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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