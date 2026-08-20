La disputa entre Angie Rodríguez y el anterior Gobierno de Gustavo Petro sumó un nuevo capítulo en los tribunales. Un juez de Bogotá no accedió a la tutela presentada por la exfuncionaria para intentar regresar a la gerencia del Fondo de Adaptación.

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(Vea también: Angie Rodríguez teme por decisión que tomaría Petro y su defensa hizo pedido al Congreso)

Según informó Semana, la decisión fue tomada por el Juzgado 54 Laboral de Bogotá, que declaró improcedente el recurso. Rodríguez había acudido a la justicia después de que su nombramiento fuera declarado insubsistente en los últimos días de la administración Petro.

La exfuncionaria cuestionó su salida y sostuvo que la decisión afectó varios de sus derechos fundamentales. Entre ellos mencionó el trabajo, el debido proceso, la estabilidad laboral, la salud y la dignidad humana.

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El proceso también estuvo relacionado con la situación médica que atravesaba Rodríguez y con las denuncias que había hecho públicamente durante las últimas semanas de su permanencia en el cargo.

¿Por qué el juez declaró improcedente la tutela de Angie Rodríguez?

El despacho judicial consideró que la tutela no era el mecanismo adecuado para ordenar su reintegro. Uno de los puntos centrales del fallo fue que Rodríguez ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que su salida tenía un margen de discrecionalidad.

El juez también señaló que la existencia de una condición médica o de una incapacidad no significa, por sí sola, que una decisión de retiro sea inconstitucional. Para el despacho, no quedaron acreditados elementos suficientes que permitieran concluir que la declaratoria de insubsistencia hubiera tenido como causa determinante su estado de salud.

La decisión, sin embargo, no desconoce que dentro del expediente existe una situación médica que requería consideración constitucional. El fallo plantea que esa discusión puede ser llevada ante la jurisdicción competente, donde existe la posibilidad de presentar y controvertir pruebas con mayor amplitud.

¿Qué reclamaba Angie Rodríguez en la tutela?

La exfuncionaria buscaba que fueran protegidos sus derechos fundamentales y que, como consecuencia de esa protección, se ordenara su regreso al Fondo de Adaptación.

En su argumentación, Rodríguez cuestionó que el Gobierno hubiera tomado la decisión de retirarla después de las denuncias que había formulado y sostuvo que no existía una justificación suficiente para declararla insubsistente. Su defensa también planteó que podía existir una situación de discriminación relacionada con su condición de salud.

El juez no acogió esos argumentos para ordenar el reintegro. En particular, consideró que no estaban demostrados los presupuestos excepcionales que permitirían utilizar la tutela para desplazar las competencias del juez administrativo.

Polémicas y logros de Petro

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