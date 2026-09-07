Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un domingo que prometía ser de descanso y disfrute para varias familias que visitaron el sector de Juntas, en el Cañón del Combeima, rápidamente se convirtió en una experiencia amarga tras un robo múltiple dentro de un parqueadero privado. De acuerdo con testimonios recogidos por la redacción, al menos tres vehículos fueron abiertos y saqueados durante un corto periodo en el que sus ocupantes se encontraban en las cercanías del río.

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Los visitantes, confiando en la seguridad ofrecida por el parqueadero, optaron por dejar sus carros en este espacio privado que, según relataron, contaba con personas encargadas de vigilar los automóviles. Sin embargo, tras aproximadamente entre 20 y 30 minutos fuera del parqueadero, al regresar constataron que las chapas de los vehículos habían sido violentadas. "Uno se confía, si hay personas cuidándole, entonces uno qué va a pensar", manifestó una de las personas afectadas.

El descubrimiento inicial de un carro abierto se rápidamente extendió a otros dos vehículos, cuyos dueños también notaron que sus pertenencias habían desaparecido. Entre los objetos que habrían sido hurtados se encuentran varios teléfonos iPhone, dinero en efectivo, ropa, tenis, bolsos y zapatos. “A nosotros también nos robaron. En total se robaron tres carros, como cuatro iPhones, dinero, ropa, zapatos, mejor dicho, todo lo que encontraron”, detalló la denunciante. Esta situación generó una profunda preocupación entre las familias, especialmente porque aseguraron que habían elegido el parqueadero justamente por ser privado y promover una sensación de seguridad.

Tras alertar a los encargados del establecimiento sobre lo ocurrido, los afectados se encontraron con que el parqueadero no asumía responsabilidades respecto a los objetos que los visitantes hubieran dejado al interior de sus carros. El encargado, según la denuncia, ofreció únicamente una suma de dinero para compensar los daños en las chapas de los vehículos, pero no por los elementos hurtados. Además, los visitantes expresaron su inconformidad al constatar que el parqueadero no contaba con cámaras de seguridad, lo cual impidió esclarecer lo ocurrido y dificulta la identificación de los responsables.

De acuerdo con los relatos de los afectados, esta experiencia sirve de advertencia para otros visitantes del sector de Ibagué. Recomiendan extremar las precauciones y revisar a detalle las condiciones de seguridad antes de confiar sus pertenencias a cualquier parqueadero de la zona.

¿Qué medidas de seguridad tienen los parqueaderos privados en el Cañón del Combeima y en Juntas?

Según lo relatado por los afectados en este caso, algunos parqueaderos privados en la zona como el de Juntas carecen de medidas básicas de seguridad, como cámaras de vigilancia y políticas claras de responsabilidad. Aunque pueden contar con personal a cargo, esto no garantiza la protección de los bienes dejados en el interior de los vehículos, lo que deja a los usuarios vulnerables ante hechos delictivos.

¿El parqueadero privado es responsable por robos dentro de los vehículos en Juntas, Cañón del Combeima?

En este caso particular, el parqueadero privado no respondió por los elementos hurtados de los carros, como lo manifestaron los afectados. Según la denuncia, el establecimiento solamente ofreció compensación parcial por el daño en las chapas, argumentando que no asume responsabilidad por lo que se deje dentro de los vehículos, lo que genera un vacío en la protección para los visitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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