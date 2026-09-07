Las últimas horas de Rosa Angélica Tarazona, alias ‘La Bebecita’, estuvieron marcadas por una decisión judicial que terminó siendo clave. La mujer murió junto a su pareja, Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Bendito Menor’, durante un operativo policial en Riohacha contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachenca’.

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¿Quién era ‘La Bebecita’ y qué poder tenía en ‘Los Pachenca’?

Alias ‘Bebecita’ no era simplemente la pareja sentimental del cabecilla. De acuerdo con Noticias Caracol, medio que reveló sus últimas fotografías, desde 2022 tenía un papel de liderazgo dentro de la estructura y estaba al frente de una parte importante de la logística del grupo. Entre sus funciones estaba el manejo del dinero destinado al pago de los integrantes del frente armado que dirigía su pareja.

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Su influencia llegaba al terreno operativo. Cuando ‘Bendito Menor’ no estaba presente, ‘La Bebecita’ podía asumir el mando y transmitir órdenes a integrantes armados y redes de inteligencia vinculadas con las actividades criminales. Su poder, por tanto, iba mucho más allá de la relación personal que mantenía con el jefe de la organización.

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Pero el dato que más llama la atención ocurrió apenas unas horas antes de su muerte. Tarazona había llegado a un acuerdo con la Fiscalía después de ser imputada por concierto para delinquir. El pacto contemplaba una condena de tres años y un cambio en la forma de participación atribuida dentro de la organización.

La negociación no incluía convertirse en testigo contra ‘Bendito Menor’ ni contra otros integrantes de ‘Los Pachenca’. En una audiencia celebrada el 3 de septiembre, la negociación quedó legalizada, mientras su defensa solicitaba prisión domiciliaria bajo el argumento de que era madre cabeza de familia de tres menores.

La orden de captura estaba prevista para ejecutarse cuando se impusiera la sentencia definitiva. Sin embargo, esa decisión nunca alcanzó a concretarse: horas después de la audiencia, ‘La Bebecita’ murió durante el operativo en La Guajira junto a ‘Bendito Menor’.

Finalmente, ‘Los Pachenca’ mantienen una estructura criminal con presencia en varias zonas de la costa Caribe. ‘Bendito Menor’ comandaba uno de sus frentes y, según fuentes citadas por el medio, estaba relacionado con narcotráfico, extorsión, homicidios y reclutamiento de menores.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.