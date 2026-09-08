Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La comunidad educativa del Colegio Nacional Nicolás Esguerra se convirtió en protagonista de la reciente edición de ‘TransMiHistorias que construyen’, un concurso de historietas organizado por TransMilenio y pensado para estudiantes de sexto a once grado. Esta iniciativa se presenta como una herramienta pedagógica clave, ya que no solo fomenta la creatividad entre los jóvenes, sino que también refuerza el sentido de pertenencia, impulsa la cultura ciudadana y fortalece el compromiso con la apropiación y cuidado del entorno vinculado a la futura estación de TransMilenio en la avenida 68.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la información suministrada, más de 130 estudiantes participaron en el concurso, aportando sus ideas y reflexiones acerca del uso responsable del Sistema TransMilenio. A través de estas historietas, la comunidad educativa se involucró activamente en construir una visión colectiva sobre la convivencia y la utilización adecuada del transporte público. El esfuerzo fue reconocido mediante la selección y exhibición de las 20 mejores obras en el colegio, seguido de una premiación especial para los tres historietistas destacados y de menciones honoríficas a los otros 17 finalistas. Lo más relevante es que estas tres historietas ganadoras se instalarán en veinte paraderos cercanos al plantel, permitiendo que el mensaje de sus autores trascienda el espacio escolar y llegue a los transeúntes que utilizan estos espacios diariamente.

Esta actividad se enmarca dentro de ‘La estación que nos une’, una estrategia de participación ciudadana respaldada por el Colegio Nacional Nicolás Esguerra y TransMilenio, en torno a la futura estación ubicada en la carrera 68 con calle Décima. Desde 2025, el colegio ha impulsado acciones significativas: la comunidad estudiantil y padres de familia participaron en la votación para elegir el nombre de la estación, resultando ganadora la opción ‘Estación Colegio Nicolás Esguerra’ con el 57 % de los votos. Asimismo, se organizó el Concurso de maquetas ‘La estación que nos une’, con 83 maquetas sometidas a exposición y votación.

Durante 2026, esta alianza se fortaleció mediante la implementación del Servicio Social Estudiantil Obligatorio (SSEO) ‘TransMi al Cole SSEO’, consistente en un piloto de 80 horas de servicio para 30 alumnos de noveno grado. También se han realizado visitas guiadas al Centro de Control Integrado del Sistema, con la participación de estudiantes y docentes, reforzando así la integración académica desde áreas sociales, artísticas y tecnológicas. De acuerdo con los datos reportados, estas acciones han alcanzado a unas 2.000 personas, consolidando al colegio como referente en apropiación ciudadana del sistema de movilidad.

¿Qué es el concurso ‘TransMiHistorias que construyen’ de TransMilenio y cuál ha sido su impacto?

El concurso ‘TransMiHistorias que construyen’ es una iniciativa de TransMilenio dirigida a estudiantes de secundaria y tiene como objetivo fomentar la creatividad, el sentido de pertenencia y la cultura ciudadana mediante la creación de historietas sobre el buen uso del sistema. Según la información proporcionada, ha involucrado a más de 130 estudiantes, exhibiendo sus trabajos y premiando a los mejores, quienes verán su obra expuesta en paraderos cercanos al colegio, impactando tanto a la comunidad educativa como a los usuarios cotidianos del transporte.

¿Cómo se ha vinculado la comunidad educativa del Colegio Nacional Nicolás Esguerra a la apropiación de la futura estación de TransMilenio?

La comunidad educativa del Colegio Nacional Nicolás Esguerra ha promovido una estrategia participativa desde 2025, sumando a estudiantes y padres en la elección del nombre de la estación, concursos de maquetas y actividades pedagógicas como el Servicio Social Estudiantil Obligatorio. Estas acciones han generado un involucramiento profundo, consolidando al colegio como aliado estratégico de TransMilenio para la apropiación y difusión de valores ciudadanos en torno a la futura estación de la avenida 68.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z