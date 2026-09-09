Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció que este jueves 10 de septiembre de 2026 se presentarán cortes de agua en varias localidades de la capital, debido a trabajos para mejorar el suministro y prevenir daños graves en las tuberías de la ciudad. Estas medidas afectan a sectores específicos y requieren una suspensión temporal del servicio que, en algunos casos, se extenderá hasta por 24 horas, según la información publicada por Bogotá.gov.co.

Sigue a PULZO en Discover

En la localidad de Suba, los barrios Andes Norte, Julio Flórez y Santa Rosa no contarán con agua desde las 10:00 a. m. del jueves hasta la misma hora del viernes, debido a la instalación de válvulas en la zona comprendida entre la transversal 55 y la carrera 71, y de la calle 100 a la calle 116. Por su parte, en las localidades de San Cristóbal y Usme, la interrupción cubrirá los barrios Bella Vista Sur, San Vicente, Santa Inés Sur y Los Alpes, desde las 9:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. del día siguiente, por mantenimiento preventivo.

La localidad de Tunjuelito también vivirá la suspensión por 24 horas en los barrios San Carlos, San Benito, Tunjuelito y Abraham Lincoln, para la instalación de nuevos accesorios entre la avenida carrera 19C y la carrera 7, y desde la avenida calle 51 sur hasta la calle 59B sur. De igual forma, en Usme, los barrios La Huerta, El Tuno, La Esperanza Usme y Puerta al Llano estarán sin servicio durante el mismo periodo, para actualizar los accesorios de la red.

Ciudad Bolívar y Tunjuelito, especialmente los barrios Rafael Escamilla y Madelena, afrontarán cortes entre la avenida calle 57R sur y diagonal 67A sur, y entre la avenida carrera 70C y carrera 64, por instalación de accesorios. En Teusaquillo, los sectores Prados del Salitre, Ciudad Salitre, Ciudadela El Salitre, Centro Comercial Gran Estación y la Secretaría de Educación Distrital (SED) tendrán un corte más corto, de solo 4 horas, entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m., durante la verificación de macromedición (procedimiento para controlar el consumo de agua a gran escala).

En la localidad de Kennedy, hay dos áreas afectadas: el barrio Tintal, debido a empates de tuberías realizados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), y una extensa zona de barrios en Américas Occidental y Castilla, donde el mantenimiento preventivo dejará sin agua a sectores entre la calle 8A y la calle 6, así como desde la avenida calle 3 hasta la avenida calle 8.

La EAAB recomendó a los usuarios llenar los tanques de reserva con anticipación, consumir el agua almacenada en menos de 24 horas y privilegiar su uso para tareas esenciales, como el lavado de manos y la preparación de alimentos. En casos prioritarios, como clínicas y hospitales, la empresa prestará servicio de agua mediante carrotanques, el cual se puede solicitar a través de la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por el corte de agua el jueves 10 de septiembre de 2026?

De acuerdo con Bogotá.gov.co, los barrios afectados incluyen Andes Norte, Julio Flórez, Santa Rosa (Suba); Bella Vista Sur, San Vicente, Santa Inés Sur, Los Alpes (San Cristóbal y Usme); San Carlos, San Benito, Tunjuelito, Abraham Lincoln (Tunjuelito); La Huerta, El Tuno, La Esperanza Usme, Puerta al Llano (Usme); Rafael Escamilla, Madelena (Ciudad Bolívar y Tunjuelito); sectores de Teusaquillo como Prados del Salitre y Ciudad Salitre; Tintal y varias zonas de Américas Occidental y Castilla en Kennedy.

¿Qué recomendaciones da la EAAB para usuarios durante los cortes de agua en Bogotá?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá sugiere que los usuarios llenen tanques de reserva antes del corte, consuman el agua almacenada antes de 24 horas, usen el recurso de manera racional priorizando higiene y alimentación, y soliciten el servicio de carrotanques para instituciones prioritarias llamando a la Acualínea 116, según lo publicado por Bogotá.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z