Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá prepara una nueva edición del Club de Ciencias bajo el nombre "Misión vuelo: ciencia, propulsión y futuro", una propuesta educativa dirigida a niños, niñas y adolescentes entre 11 y 14 años. De acuerdo con la información divulgada por Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, este programa tiene como objetivo acercar a los jóvenes al estudio práctico de la aeronáutica y la exploración aeroespacial mediante la experimentación activa.

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El Club de Ciencias se desarrollará en el reconocido escenario interactivo de Maloka, durante ocho sesiones que tendrán lugar los sábados entre el 19 de septiembre y el 28 de noviembre de 2026, en horario de 9:00 a. m. a 12:30 p. m. La experiencia, con cupo máximo de 25 participantes, se destaca por privilegiar el aprendizaje a través de la acción: los asistentes no solo repasarán conceptos fundamentales sobre energía, materiales o propulsión, sino que también podrán construir planeadores y cohetes, experimentar con extracción de hidrógeno y desarrollar prototipos bajo la guía del equipo educativo de Maloka.

Según la información publicada, el programa no se limita a la transmisión de conocimientos técnicos. Los encuentros promueven una pedagogía basada en la curiosidad y el ensayo y error, invitando a los jóvenes a formular preguntas, probar alternativas, equivocarse y buscar soluciones. Este enfoque tiene como propósito central fortalecer las vocaciones científicas y tecnológicas e ilustrar la variedad de disciplinas y profesiones que intervienen en el sector aeroespacial.

Uno de los aspectos relevantes de "Misión vuelo: ciencia, propulsión y futuro" es la mirada crítica a los retos de la aviación contemporánea y futura. Las actividades buscan, además de despertar la vocación científica, generar conciencia sobre la importancia de materiales innovadores y tecnologías sostenibles que permitan que la aviación sea cada vez más limpia.

Las inscripciones para el programa estarán abiertas hasta el 14 de septiembre de 2026. El costo de la inscripción, que incluye todos los materiales requeridos para las sesiones, es de $330.750, aunque existe una tarifa preferencial de $315.000 para pagos realizados por débito, consignación bancaria o por el sistema de Pagos Seguros en Línea (PSE). Los interesados pueden consultar los detalles y términos completos en el portal de Maloka.

¿Cómo pueden inscribirse los niños en el Club de Ciencias de Maloka Bogotá?

Las familias interesadas en el Club "Misión vuelo: ciencia, propulsión y futuro" pueden inscribir a sus niños y jóvenes hasta el 14 de septiembre de 2026. De acuerdo con la información oficial, el pago podrá hacerse por consignación bancaria, PSE o directamente en taquilla. Es importante indicar, en cada caso, el concepto de pago correspondiente y revisar los términos y condiciones disponibles en la página de Maloka.

¿Qué aprenderán los participantes en las sesiones del Club de Ciencias?

Durante las ocho sesiones de "Misión vuelo: ciencia, propulsión y futuro", los participantes tendrán la oportunidad de construir planeadores y cohetes, experimentar con principios de propulsión y extracción de hidrógeno, y explorar disciplinas ligadas a la energía y los materiales. El enfoque está en aprender haciendo, descubriendo los fundamentos detrás de la aviación y la exploración espacial, así como las profesiones y desafíos del sector.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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