Por: Portal Bogotá

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El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, participó el pasado miércoles nueve de septiembre de 2026 en el foro ‘El Dorado Max’, evento considerado como una de las grandes apuestas para el futuro de la ciudad. Este espacio, organizado por Prisa Media con el respaldo de entidades privadas como Bancolombia y LATAM, así como Lagos de Torca y Región Metropolitana, sirvió para discutir sobre la transformación actual y futura de Bogotá y, en particular, del aeropuerto El Dorado. Según declaraciones de Galán durante el evento, Bogotá atraviesa una profunda transformación urbana, evidenciada por la existencia de más de 1.200 frentes de obra en simultáneo en diversos puntos de la ciudad. Mencionó arquitecturas de gran relevancia como el avance del Metro, que ya alcanza el 82,33 %, y la resolución de inconvenientes históricos en proyectos como la avenida 68, la avenida Cali y el cable de San Cristóbal.

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El mandatario resaltó la importancia estratégica de otras obras viales como la calle 13, donde se están solucionando problemas previos para poder adjudicar esta obra fundamental para el desarrollo local. En sus palabras, la transformación urbana en Bogotá no puede detenerse y por ello su administración avanza en la planeación y estudio de las líneas 2, 3 y 4 del Metro, así como en la asignación de subsidios de vivienda. De acuerdo con Galán, en dos años y ocho meses de gestión se han otorgado 37.000 subsidios de vivienda, cifra que supera lo entregado en los doce años anteriores y que, según él, impulsa la economía y el empleo en la capital, además de hacer realidad el sueño de la casa propia para miles de familias.

En el marco del foro, el alcalde Galán enfatizó que por primera vez, en el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, el aeropuerto El Dorado tiene un capítulo especial como activo estratégico de la ciudad. Esto permitió, según explicó, diseñar el programa ‘Bogotá Ciudad Aeropuerto’ para intervenir en aspectos clave como la integración del sistema de transporte masivo al aeropuerto. Además, se está adelantando el desarrollo territorial de zonas cercanas con la puesta en marcha de la actuación estratégica de Engativá y el avance en Fontibón. Dichas actuaciones buscan habilitar suelo en áreas aledañas al aeropuerto, con el objetivo de fortalecer actividades de logística, comercio electrónico y el sector aeronáutico, potenciando el crecimiento económico en la región.

Galán resaltó que el proyecto Dorado Max no busca gentrificar la zona, sino que pretende ser un proceso inclusivo que permita la participación de quienes habitan los alrededores. Además, se planean iniciativas para formación y empleo vinculadas a la industria aeronáutica, así como incentivos para atraer empresas, como exenciones fiscales al estilo de otras grandes ciudades latinoamericanas. Estas estrategias, de acuerdo con el alcalde, tienen el potencial de atraer inversiones y empleo, desarrollando así todo el potencial del aeropuerto El Dorado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del proyecto Dorado Max en el aeropuerto El Dorado de Bogotá?

El proyecto Dorado Max, impulsado por la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, busca transformar la zona alrededor del aeropuerto El Dorado mediante estrategias de desarrollo urbano, social y económico. Su objetivo central es incluir a los habitantes de barrios cercanos en la planificación y beneficios de la expansión, evitar procesos de gentrificación, generar empleo vinculado a la industria aeronáutica y atraer inversiones mediante incentivos y mejora de la infraestructura urbana.

¿Cómo beneficiarán los subsidios de vivienda otorgados bajo la gestión de Carlos Fernando Galán a las familias de Bogotá?

De acuerdo con lo explicado por el alcalde Galán, los 37.000 subsidios de vivienda asignados en menos de tres años de administración representan no solo una cifra histórica en comparación con gobiernos anteriores, sino también un impulso para la economía y el empleo en la ciudad. Estos subsidios permiten que muchas familias accedan a vivienda propia, lo que contribuye al bienestar social, la estabilidad familiar y la dinámica económica en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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