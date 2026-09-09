Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) de Bogotá lanzó recientemente ‘Mejora tu Cuota’, una nueva iniciativa que tiene el propósito de ayudar a los hogares bogotanos que desean mejorar sus viviendas y requieren un mayor acceso a opciones de financiamiento. Este programa cuenta con el respaldo de varias entidades financieras, como Credifamilia, Confiar, Cooperativa Financiera y Bancamía, que participan como aliadas principales en el proyecto. Según información publicada por la Secretaría Distrital del Hábitat, el objetivo de esta alianza público-privada es facilitar el acceso al crédito formal para aquellas familias que, aunque tienen capacidad de pago, hoy enfrentan obstáculos para financiar el mejoramiento de sus viviendas.

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El principal beneficio del programa consiste en otorgar a los hogares seleccionados un subsidio mensual que varía entre 231.000 y 291.000 pesos durante 36 meses. Estos recursos están destinados a aliviar el pago de la cuota de un crédito para el mejoramiento de vivienda, haciendo así más viable y sostenible la remodelación, los acabados o la ampliación de la casa propia. De acuerdo con Vanessa Velasco Bernal, secretaria Distrital del Hábitat, “las entidades financieras confían en los programas de la Secretaría Distrital del Hábitat. Con ‘Mejora tu Cuota’ buscamos aliviar parte de la cuota del crédito de mejoramiento y apoyar a las familias más vulnerables, sumando esfuerzos con el sector financiero”.

El presidente de Credifamilia, Luis Eduardo Cuéllar, resaltó la importancia de este trabajo conjunto con la Alcaldía de Bogotá al expresar que muchos hogares necesitan remodelar o terminar los acabados de sus viviendas, pero no siempre disponen de los recursos necesarios. Por eso, Credifamilia pone a disposición su línea de crédito para mejoramiento de vivienda y su red de aliados especializados en remodelación y comercios de materiales.

‘Mejora tu Cuota’ se integra a la Gran Ruta de la Vivienda, estrategia que la Secretaría Distrital del Hábitat presentó para el segundo semestre de 2026 y que recorrerá distintas localidades de Bogotá con jornadas informativas, ferias y convocatorias dirigidas a quienes desean comprar, arrendar o mejorar su vivienda. El calendario de actividades de la Gran Ruta incluye programas como Arriendo Solidario (del 7 al 23 de septiembre), Ahorro para mi Casa (del 6 al 8 de octubre), la Gran Feria PRUMS los días 28 y 29 de noviembre, y la celebración del subsidio número 42.000 el 16 de diciembre.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa ‘Mejora tu Cuota’ de la Secretaría Distrital del Hábitat?

El programa ‘Mejora tu Cuota’ ofrece un subsidio mensual de entre 231.000 y 291.000 pesos durante un periodo de 36 meses, destinado a aliviar el pago de créditos para el mejoramiento de viviendas en Bogotá. Es una alianza entre la Secretaría Distrital del Hábitat y entidades financieras como Credifamilia, Confiar, Cooperativa Financiera y Bancamía, enfocada en facilitar el acceso al crédito para familias con capacidad de pago que hoy enfrentan barreras para remodelar su hogar.

¿Qué actividades conforman la Gran Ruta de la Vivienda en Bogotá para el segundo semestre de 2026?

La Gran Ruta de la Vivienda, liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat para el segundo semestre de 2026, incluye eventos y jornadas como Arriendo Solidario (del 7 al 23 de septiembre), Ahorro para mi Casa (del 6 al 8 de octubre), Gran Feria PRUMS los días 28 y 29 de noviembre y la celebración del subsidio número 42.000 el 16 de diciembre. Estas actividades buscan beneficiar a quienes desean mejorar, arrendar o adquirir vivienda en la ciudad.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.