Por: Portal Bogotá

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Maloka Bogotá invita a la ciudadanía durante septiembre de 2026 a participar en una nutrida agenda de actividades orientadas al aprendizaje y el disfrute de la ciencia, dirigidas a públicos de todas las edades, tanto en encuentros presenciales como transmisiones virtuales. Según información oficial de maloka.org, la entrada a estos eventos es variada: algunos requieren boletería y otros cuentan con cupos gratuitos previa inscripción.

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Después de concluir la temporada 'Conexiones mundiales', comienza 'Conexiones para el futuro', una propuesta enfocada en reflexionar sobre el rumbo de la sociedad frente a cambios tecnológicos como la inteligencia artificial, la transición energética y los retos urbanos de sostenibilidad. Se ofrecen espacios de diálogo y debate para analizar cómo estos avances impactan la vida cotidiana, propiciando la participación tanto familiar como individual en actividades como charlas, talleres, conversatorios y muestras artísticas.

Uno de los puntos destacados de la agenda es el conversatorio "Conocimiento que transforma: El poder de las mujeres en la ciencia", programado para el 2 de septiembre en CERLALC (calle 70 # 9-52), dentro de la feria de no ficción Libera 2026. Con la conducción de Sigrid Falla, directora de Arquitectura de Experiencias de Maloka, esta actividad busca dialogar con mujeres referentes en la ciencia, compartir sus vivencias y motivar vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre niñas y jóvenes, resaltando el valor de la equidad y la comunidad en la investigación.

La oferta continúa con experiencias como la charla "¿Qué sucede en nuestro entorno durante un eclipse de Sol? La astrometeorología nos lo explica", a cargo de Cristian Goez el 10 de septiembre en la Sala Digital, y la obra de teatro ‘El Matrimonio del Sol y la Luna’, donde el público infantil y familiar puede integrarse mediante el juego escénico y musical, acompañados por la agrupación Son del Mundo Infantil.

Para la primera infancia, se ha programado un taller de lúdica y lenguajes creativos el 12 de septiembre, liderado por Carlos Eduardo Prieto Vera, que motiva a niños y niñas a construir colectivamente una obra teatral con recursos artísticos. El ciclo de cine presenta la película ‘Adiós al amigo’, reconocimiento del Festival Internacional de Cine de Cartagena, seguida de dinámicas alrededor de la memoria y reconciliación.

La agenda incluye además conversatorios sobre fútbol y ciencia como memoria de los barrios, la celebración del Día Internacional de la Cultura Científica y la presentación del libro ‘Historia del universo invisible’ de Juan Diego Soler. La participación está sujeta a inscripción en la mayoría de actividades, salvo la Noche en el Museo que tiene un costo de entrada.

De acuerdo con la programación oficial, Maloka fortalece su papel como escenario de encuentro, creatividad y construcción de conocimiento, fomentando la visión de una sociedad sostenible y plural.

¿Cuáles son las actividades gratuitas y cómo inscribirse en la agenda de Maloka Bogotá para septiembre de 2026?

La agenda de Maloka Bogotá para septiembre de 2026 ofrece actividades de acceso gratuito, como charlas, talleres y funciones de teatro, las cuales requieren inscripción previa mediante formularios disponibles en los enlaces oficiales de maloka.org. Algunas actividades, como la Noche en el Museo, requieren pago de entrada en taquilla. Para participar, es fundamental registrar los datos en los formularios que acompañan cada evento en el sitio web oficial y confirmar el cupo.

¿Qué significa STEM y por qué es importante en el conversatorio sobre mujeres en la ciencia de Maloka?

STEM se refiere a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Según lo expuesto en el conversatorio "Conocimiento que transforma: El poder de las mujeres en la ciencia", estas disciplinas son clave para el futuro y se busca incentivar en niñas y jóvenes el interés por ellas, mostrando referentes femeninos y promoviendo la equidad en contextos científicos, con el fin de ampliar las oportunidades y el desarrollo social y tecnológico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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