Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Planetario se ha convertido en el epicentro de actividades que combinan la ciencia, la astronomía y el cine, gracias al ciclo "Bogotá, mi Ciudad, mi Casa". Hasta el 29 de agosto de 2026, quienes visiten este emblemático espacio podrán disfrutar de una programación pensada para toda la familia y enfocada en acercar el universo al público capitalino. La experiencia comienza con la proyección de películas en el domo del Planetario: relatos inmersivos sobre el origen del universo y los misterios que todavía guarda el cosmos, reforzados con recorridos por salas interactivas y actividades prácticas que complementan el aprendizaje de manera lúdica y participativa, como se indica en la información oficial publicada en el portal bogota.gov.co.

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Dentro de la agenda destacada para agosto de 2026, sobresale la película "Ruta: Leyenda El Dorado", que se presenta cada mañana a las 10:00 a. m. hasta el 29 de agosto. Esta proyección invita a explorar una parte fundamental de la cosmogonía muisca —el conjunto de creencias y conocimientos que los muiscas tenían sobre la creación del universo—. En la historia, se narra cómo estos antepasados emplearon su sabiduría para comprender los misterios del cosmos, y se reflexiona sobre cómo esa comprensión ancestral dialoga con los avances de la cosmología moderna, disciplina científica que busca explicar el universo utilizando la luz y la tecnología actual. Durante las visitas, los asistentes podrán adentrarse en las diferencias y nexos entre esas visiones originarias y el conocimiento científico, mediante dinámicas prácticas propuestas en las salas del Planetario.

Por otra parte, entre el 9 y el 28 de agosto, también a las 10:00 a. m., se proyecta "El fantasma del universo: a la caza de la materia oscura". Aquí, el público tendrá la oportunidad de sumergirse en la indagación sobre la materia oscura, un elemento todavía inexplicable de la ciencia, desde el momento del Big Bang hasta los últimos hallazgos en el Gran Colisionador de Hadrones, exposición experimental sobre las partículas elementales. Al terminar la función, se realizan actividades lúdicas que explican cómo investigadores de diferentes épocas han interpretado y estudiado el universo, según lo señalado por la programación oficial del Planetario de Bogotá.

Así, la invitación es a descubrir los secretos del universo y a aprovechar cada una de las actividades programadas por el Planetario de Bogotá, que continúa consolidándose como referente cultural y científico de la ciudad.

¿Cuál es la programación del Planetario de Bogotá en agosto de 2026?

La programación del Planetario de Bogotá para agosto de 2026 incluye la película "Ruta: Leyenda El Dorado" con funciones a las 10:00 a. m. hasta el 29 de agosto, así como "El fantasma del universo: a la caza de la materia oscura", proyectada del 9 al 28 de agosto a la misma hora. Ambas actividades están acompañadas por recorridos en salas interactivas y actividades prácticas para todo público.

¿Qué es la cosmogonía muisca y cómo se aborda en el Planetario de Bogotá?

La cosmogonía muisca es el conjunto de creencias y relatos que tenían los muiscas sobre el origen del universo y la vida. En el Planetario de Bogotá, este tema se presenta a través de la película "Ruta: Leyenda El Dorado", donde se explora cómo los conocimientos ancestrales se conectan con la cosmología científica actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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