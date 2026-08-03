Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para celebrar su aniversario número 488 con una de las agendas más ambiciosas de los últimos años: el Festival de Verano 2026. Del 3 al 6 de agosto, la ciudad se viste de gala con una variada programación de eventos deportivos, culturales, recreativos y académicos, que busca unir a residentes y visitantes de todas las edades. De acuerdo con información difundida por el Distrito Capital y por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), este festival resalta el lugar de Bogotá como sede constante de grandes acontecimientos de entretenimiento y cultura.

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La oferta de este año caracteriza por su alcance descentralizado, con actividades no solo en escenarios deportivos de la ciudad, sino también en universidades, parques urbanos y la ruralidad de Sumapaz. Daniel García Cañón, director del IDRD, enfatizó que “el Festival de Verano 2026 sigue demostrando que Bogotá es una ciudad donde el deporte, la recreación y la cultura se viven todos los días”. Además, el funcionario destacó que la programación acercará a la ciudadanía a nuevas disciplinas y experiencias distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades comenzarán el lunes 3 de agosto con el Torneo Sudamericano de Tenis Sub-16 en el American Tenis Club, donde participarán selecciones de los diez países miembros de la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT). Este campeonato, que se extenderá hasta el 8 de agosto, actuará como plataforma para las nuevas generaciones del tenis continental.

El miércoles 5 de agosto será el turno de la Copa Internacional de Taekwondo Ciudad de Bogotá, en el Palacio de los Deportes, así como del Festival de Verano Rural en la vereda La Unión, en la localidad de Sumapaz, con propuestas de juego, cultura y conexión con la naturaleza. El jueves 6 de agosto, día del cumpleaños del Distrito, sobresalen el Torneo Internacional de Sóftbol en la Unidad Deportiva El Salitre, la Parada Nacional de Rugby Subacuático en el Complejo Acuático Simón Bolívar y una franja académica internacional con expertos de México, España y Colombia en la Fundación Universitaria Compensar. Habrá también lúdicas como el Bici Cine y jornadas de lucha libre para toda la familia en el Parque Santander.

Finalmente, la Alcaldía Mayor de Bogotá recomienda a la ciudadanía consultar toda la programación en el sitio oficial del Festival, las redes del IDRD y su aplicación móvil, así como verificar horarios y requisitos de ingreso, ya que puede haber cambios operativos.

¿Qué actividades ofrece el Festival de Verano 2026 en Bogotá?

El Festival de Verano 2026 contará con competencias deportivas como el Torneo Sudamericano de Tenis Sub-16, la Copa Internacional de Taekwondo, torneos internacionales de sóftbol y rugby subacuático, junto a actividades culturales, recreativas, académicas y propuestas familiares como el Bici Cine, jornadas de lucha libre y espacios en zonas rurales y universidades, de acuerdo con el IDRD y la Alcaldía Mayor de Bogotá.

¿Dónde puedo consultar la programación completa y requisitos para el Festival de Verano en Bogotá?

Según la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD, usted puede encontrar la programación actualizada, requisitos de inscripción, horarios y condiciones de ingreso para el Festival de Verano 2026 en el sitio web oficial del evento, redes sociales institucionales y la aplicación móvil Vive IDRD.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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