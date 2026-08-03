Por: Portal Bogotá

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Bogotá avanza en la construcción de una ciudad más segura para las mujeres a través de iniciativas respaldadas por investigaciones recientes. Según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas por parte de los agresores representa un factor relevante que puede aumentar la peligrosidad y el riesgo de escalamiento de las violencias contra las mujeres. Así lo evidencian dos estudios que analizaron casos de feminicidio y la relación entre la violencia de género y el maltrato animal en Bogotá.

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Uno de los hallazgos más destacados se encuentra en el estudio ‘Violencias interrelacionadas. Una caracterización del vínculo entre las violencias basadas en género y las violencias hacia los animales en Bogotá’, elaborado en conjunto por la Secretaría Distrital de la Mujer y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA). La investigación identificó 28 factores que agravan situaciones de violencia interrelacionada, siendo el consumo de alcohol o sustancias psicoactivas el más recurrente: estuvo presente en el 29,4 % de los casos. Este dato resalta cómo la ingesta de estas sustancias se convierte en un elemento común durante los episodios violentos.

La asociación entre consumo de sustancias y violencia de género también fue reconocida en el estudio ‘Vidas que importan, datos que cuentan: comprensión del feminicidio en Bogotá’, desarrollado por la Secretaría Distrital de la Mujer. Allí se analiza cómo las agresiones, los conflictos y las conductas de control pueden acumularse y escalar hasta llegar a la violencia feminicida. En ese proceso, se encontró que el 22 % de los presuntos agresores tenía un historial de consumo reiterado de alcohol o sustancias psicoactivas.

El informe señala que el feminicidio íntimo fue la forma más recurrente de este delito en Bogotá durante 2023 y 2024. En los perfiles de quienes están asociados a estos crímenes, el 15 % registraba consumo habitual de alcohol o sustancias psicoactivas. Además, de 43 homicidios con indicios de feminicidio analizados, en el 9 % de los casos —sobre una muestra válida del 60 %— el presunto agresor consumía este tipo de sustancias.

Los estudios advierten que el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas nunca justifica ni explica por sí solo la violencia contra las mujeres. El origen de estas violencias está arraigado en estructuras de poder desiguales y patrones machistas que buscan controlar las decisiones y vidas de las mujeres. No obstante, identificar estos factores agravantes ayuda a reconocer mayores niveles de riesgo y a fortalecer las respuestas y la prevención institucional para proteger la vida y la integridad de las mujeres, de acuerdo con OMEG.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la relación entre el consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y la violencia de género en Bogotá?

Según los estudios citados por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género (OMEG), el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas aparece con frecuencia en los perfiles de agresores involucrados en casos de violencia de género y feminicidio en Bogotá, y se asocia con el aumento de la peligrosidad y la escalada de estas situaciones.

¿El consumo de alcohol o sustancias psicoactivas es causal de feminicidio según las investigaciones en Bogotá?

No. De acuerdo con los informes de la Secretaría Distrital de la Mujer y el IDPYBA, el consumo de alcohol y sustancias psicoactivas es un factor agravante, pero no la causa única de feminicidios. El origen principal de estas violencias está en relaciones de poder desiguales y patrones machistas que buscan dominar la autonomía femenina.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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