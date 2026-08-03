Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, bajo el liderazgo de Carlos Fernando Galán, ha dado un paso trascendental para la renovación urbana al firmar el Decreto 290, el cual modifica el Plan Parcial Estación Metro 26. Esta determinación representa un avance clave para la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (RenoBo), ya que le brinda la base normativa necesaria para seguir adelante con uno de los procesos de transformación urbana más ambiciosos que tendrá la ciudad en la próxima década, según la información revelada por la fuente oficial de la Alcaldía de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

El Plan Parcial Estación Metro 26, de acuerdo con datos divulgados por la administración distrital, contempla la construcción de 3.052 viviendas distribuidas en un entorno de más de 29.000 metros cuadrados de áreas libres, lo que garantizará la existencia de espacio público de calidad no solo para los futuros residentes, sino también para las personas que circulan diariamente por este sector estratégico. La relevancia de esta decisión fue resaltada por Carlos Felipe Reyes, gerente general de RenoBo, quien señaló: “Este decreto es la luz verde que estábamos esperando. Nos da la certeza jurídica y normativa para seguir estructurando un proyecto que va a marcar un antes y un después en la forma en que Bogotá vive el centro de la ciudad”.

La firma de este decreto ajusta el Plan Parcial para hacer viable el despliegue en la Unidad de Actuación Urbanística 4 (UAU 4), un conjunto de tres manzanas situadas en el núcleo del proyecto. Este punto geográfico será fundamental para la movilidad de la ciudad, ya que allí convergerán la estación 13 de la Línea 1 del Metro de Bogotá, la Estación Central de TransMilenio y la estación del Regiotram de Occidente, de acuerdo con la información oficial.

La intervención proyectada por RenoBo se enfoca en el desarrollo de usos mixtos —vivienda, comercio y servicios— que contribuirán a la revitalización de esta zona, dinamizando tanto la economía como la vida social del sector, después de más de una década de subutilización de estos predios. En los próximos meses, la firma Bonus Banca de Inversión finalizará la estructuración técnica, financiera y jurídica del modelo de negocio, justo antes de que se inicie la selección competitiva del desarrollador encargado de diseñar, financiar, construir y comercializar el proyecto.

Con esta medida normatividad, tanto la Alcaldía Mayor de Bogotá como RenoBo consolidan una visión de ciudad que integra vivienda, movilidad y espacio público en puntos centrales y estratégicos, posicionando el Plan Parcial Estación Metro 26 como uno de los referentes del desarrollo urbano en los años venideros.

¿Cuáles son los beneficios del Plan Parcial Estación Metro 26 para la ciudad de Bogotá?

El Plan Parcial Estación Metro 26, respaldado por el Decreto 290 firmado por la Alcaldía Mayor de Bogotá, permitirá una transformación profunda del centro de la ciudad a través de la construcción de 3.052 viviendas, espacios públicos de calidad y una integración efectiva con la infraestructura de transporte masivo, optimizando la conectividad, la vitalidad y la economía de este sector capitalino.

¿Qué es la Unidad de Actuación Urbanística en los proyectos de renovación urbana de Bogotá?

La Unidad de Actuación Urbanística (UAU) hace referencia a áreas delimitadas dentro de un plan parcial donde se concentra el desarrollo de un proyecto y que, en el caso del Plan Parcial Estación Metro 26, abarca tres manzanas clave. Estas unidades permiten planificar de forma eficiente la construcción de viviendas, comercios y servicios públicos, alineadas a los objetivos urbanísticos fijados por la autoridad local y RenoBo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z