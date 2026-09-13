Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Un daño imprevisto en una red matriz de distribución de agua potable, ubicada en la avenida Ciudad de Cali con calle 139, ha dejado sin servicio de agua a varios barrios de la localidad de Suba en Bogotá. De acuerdo con lo reportado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), personal técnico y operativo ya se encuentra en el punto trabajando para reparar la fuga y restablecer el suministro lo antes posible. Esta emergencia ha obligado a suspender de manera temporal el acceso al agua en un amplio sector, comprendido entre la calle 132 y la calle 170, y entre las carreras 98 y 118, afectando a miles de usuarios.

Sigue a PULZO en Discover

Los barrios que actualmente siguen sin servicio son Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos, todos dentro de los límites de la localidad de Suba. Mientras avanzan los trabajos de reparación de la red principal, la EAAB ha dispuesto el suministro de agua a través de carrotanques, con atención prioritaria para aquellos lugares donde hay mayor concentración de personas, como centros de salud y espacios públicos de alta afluencia. Las personas y entidades que necesiten este servicio alternativo pueden solicitarlo en la línea oficial de la empresa, la Acualínea 116.

La EAAB agradece la comprensión de los habitantes afectados y subraya que su equipo técnico está haciendo lo posible para solucionar la emergencia y restablecer el servicio de agua en el menor tiempo. Además, recalca la importancia de mantenerse informado a través de canales digitales y de la línea de atención Acualínea 116 para conocer los avances de los trabajos y cualquier novedad relacionada con la intervención en la zona.

La magnitud de la situación pone en evidencia el impacto que puede generar una falla de este tipo en el suministro básico y la necesidad de contar con canales de comunicación eficientes entre la empresa y la comunidad, especialmente ante daños en infraestructura crítica como la red de acueducto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Suba afectados por el daño en la red de acueducto?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los barrios afectados por la suspensión de agua debido a la avería en la red matriz son Villa Hermosa, Las Mercedes, Tuna Baja, Pinos de Lombardía, Tibabuyes, Rincón de Santa Inés, Tuna, Sabana de Tibabuyes Norte, Lombardía, Puerta del Sol, Villa María, El Poa, Costa Azul, La Chucua, Las Flores y Potrerillos.

¿Cómo se solicita el servicio de carrotanques de la EAAB durante la suspensión de agua?

Según la información proporcionada por la EAAB, las personas y entidades afectadas pueden solicitar el suministro alternativo de agua a través de carrotanques llamando a la Acualínea 116, con especial atención a centros de salud y lugares de alta concentración de personas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z