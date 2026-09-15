Por: Portal Bogotá

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Durante el último año, Aguas de Bogotá ha venido consolidando significativos avances en la limpieza y mantenimiento de cuerpos de agua en la ciudad. De acuerdo con información suministrada por dicha empresa, en lo que va de 2026 ya se han intervenido 345 kilómetros de canales, ríos y quebradas dentro del territorio de Bogotá. Esta extensión resulta relevante si se tiene en cuenta que equivale al trayecto entre Bogotá y Tuluá, en el departamento del Valle del Cauca. Como resultado de estas labores sostenidas, las autoridades han logrado extraer más de 51.000 toneladas de residuos, escombros y llantas que se encontraban acumulados en diversos afluentes de la capital, una acción clave para la preservación ambiental en el área urbana.

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Uno de los espacios más recientes donde se adelantaron estas acciones fue el tramo del Canal Boyacá. Allí, la intervención fue posible gracias a una labor coordinada entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Aguas de Bogotá. Según lo informado por las entidades implicadas, esta alianza busca esencialmente fortalecer el cuidado de los canales y, sobre todo, prevenir episodios de afectaciones en la ciudad ligados a la acumulación de desechos y el deterioro de los cuerpos de agua.

La estrategia implementada no solo se concentra en limpiar, sino también en prevenir. Por ello, Aguas de Bogotá ha insistido en la importancia de acciones de control como la correcta disposición de residuos voluminosos —tales como muebles, tejas o escombros— mediante la programación previa de recolección a través de la Línea 110. De esta forma, se pretende evitar la aparición de puntos críticos de contaminación, contribuyendo a la calidad del ambiente urbano.

En esta labor, también se motiva la participación de la ciudadanía, invitando a reportar aquellos lugares que requieren atención para mantener espacios públicos limpios y seguros. Para este fin, se han habilitado diversos canales de comunicación, como las Líneas 195 y 110, además de la opción vía WhatsApp para facilitar el contacto y agilizar la gestión de residuos.

Estas acciones evidencian el interés institucional y ciudadano por proteger los recursos hídricos de Bogotá e incentivar prácticas de disposición adecuada de residuos como parte de los denominados “10 No Negociables” en el manejo ambiental de la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo puede la ciudadanía reportar puntos críticos de basura en Bogotá?

La ciudad dispone de varias opciones para que los ciudadanos reporten puntos críticos de basura o arrojo ilegal de escombros. Entre estas se encuentran la Línea 195, la aplicación de WhatsApp Chatico y la Línea 110 para la correcta disposición de residuos voluminosos. Estas herramientas facilitan la comunicación con las entidades responsables y ayudan a mantener los espacios públicos en condiciones adecuadas.

¿Por qué es importante evitar el arrojo de residuos en los cuerpos de agua de Bogotá?

Evitar el arrojo de residuos en los cuerpos de agua es esencial para prevenir inundaciones, deterioro ambiental y riesgos sanitarios en la ciudad. La acumulación de basuras y escombros afecta el funcionamiento de los canales y quebradas, además de impactar negativamente el entorno urbano y la calidad de vida de los habitantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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