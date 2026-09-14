Por: Noticiero 90 minutos

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Gases de Occidente comunicó una serie de alivios para las personas que resultaron damnificadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto, en un esfuerzo por apoyar a quienes vieron afectados sus hogares o negocios. Según la información divulgada por la empresa, se implementó un periodo de gracia de tres meses durante el cual se condona el ciento por ciento de los intereses para usuarios residenciales y comerciales, siempre que sus inmuebles hayan sido declarados inhabitables o hayan colapsado como consecuencia del sismo. Este anuncio representa un respiro económico para quienes enfrentan la difícil tarea de reconstrucción y recuperación, tras perder sus viviendas o establecimientos comerciales.

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Estos beneficios incluyen tanto los consumos de gas natural como las obligaciones relacionadas con el crédito Brilla, un programa de financiación ofrecido por la compañía. En este contexto, los usuarios afectados recibirán un plazo adicional para regularizar sus pagos, lo que les permite priorizar otras necesidades urgentes derivadas de la emergencia. Así lo informó Gases de Occidente en su comunicado oficial, enfatizando que estas medidas buscan aliviar la carga financiera de los clientes en condiciones más vulnerables tras la emergencia.

De acuerdo con la empresa, la facturación y entrega de facturas permanecerá suspendida en aquellos predios que hayan sido reconocidos oficialmente como inhabitables o colapsados. Sin embargo, advirtió que algunos usuarios podrían seguir viendo sus estados de cuenta en el portal web corporativo. Gases de Occidente aclaró que la presencia de esta información en la página no implica que se estén realizando cobros durante el periodo de gracia, sino que corresponde a un registro informativo de la cuenta.

Mientras se define un plan de apoyo complementario, la compañía aseguró que seguirá informando a los usuarios afectados a través de sus canales oficiales. Para resolver dudas y obtener más información, se ponen a disposición varias líneas telefónicas, incluyendo atención al cliente y emergencias, así como contacto a través de WhatsApp. De esta forma, Gases de Occidente reafirma su compromiso de brindar apoyo a quienes más lo necesitan en este contexto de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a los alivios de Gases de Occidente tras el terremoto?

De acuerdo con el comunicado divulgado por Gases de Occidente, los alivios se aplican exclusivamente a usuarios residenciales y comerciales cuyos inmuebles hayan sido declarados inhabitables o colapsados a raíz del terremoto del 10 de agosto. Estos usuarios deben estar relacionados con consumos de gas natural o tener obligaciones vigentes asociadas al crédito Brilla.

¿Cómo saber si mi inmueble fue declarado inhabitable después del terremoto?

Para determinar si un predio fue declarado inhabitable o colapsado, es necesario que la autoridad competente haya hecho el reconocimiento oficial, según informó Gases de Occidente. La suspensión de facturación y el acceso a los alivios solo proceden en casos validados con esa declaración formal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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