Por: EL PILON SA

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La Selección Colombia confirmó este jueves 17 de septiembre a los jugadores que harán parte de la próxima fecha de amistosos internacionales. El equipo, dirigido por Néstor Lorenzo, se medirá ante México, Paraguay y Perú en una triple jornada de preparación. El anuncio llamó la atención principalmente por la ausencia de Luis Díaz, uno de los futbolistas más destacados de la ‘tricolor’ y delantero del Bayern Múnich.

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La decisión de no convocar a Díaz fue ampliamente abordada por Lorenzo en una rueda de prensa. El director técnico argentino relató el diálogo directo que sostuvo con el extremo guajiro. “En el caso de Luis Díaz hablé con él y le dije: ‘Te veo cansado, no tenés el sprint que es tuyo, ¿qué te pasa?’. Y bueno, consensuamos que lo veo cansado y consensuamos que descanse en esta fecha porque tiene más de 60 partidos”, explicó Lorenzo, según lo citado en la rueda de prensa. Díaz, quien suma 23 goles con la Selección, atraviesa una temporada muy exigente en lo físico y mental, lo cual motivó la determinación.

Lorenzo enfatizó que la actual convocatoria no asegura la presencia fija de ningún futbolista, dejando claro que las decisiones dependen del momento de cada jugador. Según sus palabras, “nadie está ni dentro siempre ni fuera nunca, esa es la verdad, sea joven, sea viejo. Lo que se tiene en cuenta es la actualidad”. Este criterio abre la puerta para que figuras como Díaz regresen al equipo en próximos encuentros.

Además de la ausencia de Díaz, llama la atención que el defensor Willer Ditta, quien juega en el Cruz Azul de México y representó al país en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, tampoco fue incluido en la lista. La convocatoria abarca una mezcla de experiencia y juventud, con futbolistas repartidos en clubes de diferentes ligas internacionales. Entre los convocados se encuentran: Aldair Quintana del Independiente del Valle (Ecuador), Álvaro Angulo de Pumas UNAM (México), Álvaro Montero en Boca Juniors (Argentina), Camilo Durán del Celtic F.C. (Escocia), Carlos Andrés Gómez en el Vasco da Gama (Brasil), y Jhon Lucumí con la Juventus F.C. (Italia), entre otros.

Colombia jugará contra México el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore. Luego enfrentará a Paraguay el 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, y cerrará la jornada de amistosos ante Perú, el 6 de octubre, en el Inter Miami Stadium de Miami.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Luis Díaz no fue convocado por la Selección Colombia para la fecha FIFA?

La ausencia de Luis Díaz en la lista de convocados fue explicada por Néstor Lorenzo, quien argumentó que tras dialogar con el jugador, identificaron que se encontraba fatigado después de una intensa temporada con más de 60 partidos jugados. Por esta razón, de común acuerdo, decidieron que Díaz debía descansar en esta fecha FIFA para recuperarse tanto en lo físico como en lo anímico, de acuerdo con declaraciones del propio entrenador en la rueda de prensa.

¿Cuándo y contra quiénes jugará la Selección Colombia en sus próximos partidos amistosos?

La Selección Colombia disputará su primer encuentro frente a México el 26 de septiembre en Baltimore, en el M&T Bank Stadium. El segundo partido será contra Paraguay el 2 de octubre, en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey. Finalmente, la delegación nacional se enfrentará a Perú el 6 de octubre, teniendo como escenario el Inter Miami Stadium en Miami.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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