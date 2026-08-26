Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Duván Esteban Cerquera Garzón perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía Panamericana, dentro del área urbana de Armero Guayabal, Tolima. La información recopilada hasta el momento indica que Cerquera Garzón se desplazaba en motocicleta cuando, por motivos que aún están siendo investigados, habría perdido el control del vehículo y colisionado con otro motociclista. Después del impacto inicial, Cerquera cayó sobre la carretera.

Sigue a PULZO en Discover

En medio de esa situación, un vehículo de carga que circulaba por el mismo sector habría arrollado al joven motociclista. Debido a las graves heridas sufridas en el fuerte impacto, Cerquera Garzón falleció en el lugar de los hechos. La rápida sucesión de los eventos y la presencia tanto de motociclistas como de vehículos pesados en la vía han llevado a que las autoridades se enfoquen en esclarecer la dinámica exacta del accidente.

Circula un video en el que se mostraría parte del accidente, lo que podría ser clave para determinar cómo sucedió el siniestro. Sin embargo, hasta el momento, la confirmación de detalles y la definición de responsabilidades permanece bajo investigación oficial. Las autoridades serán quienes establezcan cómo se produjeron los hechos y quiénes podrían ser responsables, si corresponde.

Este hecho ha causado profunda tristeza entre los familiares, amigos y conocidos de Cerquera Garzón. La Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada, de la que el joven era egresado, también manifestó su dolor con un mensaje de condolencias, resaltando el vacío que deja en la comunidad este lamentable suceso. La noticia ha conmocionado al entorno cercano de la víctima y ha motivado muestras de solidaridad de aquellos que compartieron con él diferentes etapas de la vida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el accidente en el que falleció Duván Esteban Cerquera Garzón en Armero Guayabal?

La información oficial señala que Duván Esteban Cerquera Garzón perdió el control de su motocicleta y chocó con otro motociclista, lo que provocó que cayera sobre la vía. Posteriormente, un vehículo de carga que circulaba por el lugar lo arrolló, causándole la muerte inmediata. Las circunstancias específicas aún son materia de investigación, y las autoridades trabajan para establecer cómo y por qué se produjo el siniestro y determinar las responsabilidades.

¿Qué han dicho las autoridades y la comunidad sobre la muerte de Duván Esteban Cerquera Garzón?

Tras el accidente, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los detalles y determinar responsabilidades. Por su parte, la comunidad y la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada, de la que Cerquera era egresado, manifestaron dolor y enviaron condolencias a la familia del joven. El caso ha generado una ola de solidaridad y tristeza entre allegados y quienes compartieron con él.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.