Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Dos personas perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido en la carretera que conecta Belén de Umbría con Mistrató, sector conocido como Puente Umbría. De acuerdo con la información publicada por El Diario, el fatal incidente sucedió hacia las 5:30 de la tarde del lunes 24 de agosto, cuando dos motocicletas colisionaron bajo circunstancias que actualmente están en proceso de investigación. En el lugar de los hechos murieron dos jóvenes: Dylan Sabogal Sabogal, quien tenía 17 años y falleció de manera instantánea, y Álvaro Martínez Henao, de 27 años, residente en Mistrató.

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El reporte indica que el Cuerpo de Bomberos de Belén de Umbría intervino rápidamente, trasladando a tres personas que resultaron heridas hasta el Hospital San José para recibir atención médica. Entre los lesionados, Álvaro Martínez Henao sufrió lesiones severas, como un golpe contundente en la cabeza y fractura en la pierna derecha. A pesar de los esfuerzos del personal médico en el hospital, Martínez Henao murió posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

Las otras dos personas heridas fueron identificadas como Sara Jimena Caro Hoyos, de 18 años, y Yuri Marcela Noyaza Palacio, de 16 años. Sara Jimena perdió el conocimiento tras recibir un fuerte golpe en la cabeza, por lo cual fue remitida a la ciudad de Pereira para continuar con su tratamiento médico. Por su parte, Yuri Marcela también sufrió un traumatismo craneal y una fractura en su pierna derecha, siendo trasladada a la Clínica Los Rosales, también en Pereira, según detalló El Diario.

Las autoridades locales se encuentran frente a la tarea de establecer las causas exactas que desembocaron en este siniestro vial. Por el momento, se discute la posibilidad de que un exceso de velocidad haya sido determinante y que el choque se haya producido directamente entre ambas motocicletas. Sin embargo, las investigaciones continúan para determinar con precisión qué sucedió en este trágico accidente que enluta a las familias de los afectados y a la comunidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las lesiones sufridas por los heridos en el accidente de Belén de Umbría?

Sara Jimena Caro Hoyos, de 18 años, resultó con un fuerte golpe en la cabeza que le hizo perder el conocimiento, mientras que Yuri Marcela Noyaza Palacio, de 16 años, sufrió un golpe en la cabeza y una fractura en la pierna derecha. Ambas fueron trasladadas para recibir atención médica especializada en Pereira, según informó El Diario.

¿Qué se investiga sobre el accidente de tránsito en Puente Umbría entre Belén de Umbría y Mistrató?

De acuerdo con la información de El Diario, las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente, centrándose en si el exceso de velocidad o el choque directo entre las motocicletas fue la causa principal. No obstante, aún no se ha determinado la causa exacta y las pesquisas continúan. El término "siniestro vial" hace referencia a cualquier incidente de tránsito que produce daños o víctimas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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