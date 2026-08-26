Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Luego del terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto en Pereira, la tradicional actividad de los lustrabotas de la emblemática Plaza de Bolívar atraviesa una de sus peores crisis. De acuerdo con información de El Diario, estos trabajadores mantienen su presencia en la plaza a pesar de que la afluencia de personas se redujo drásticamente, lo que afecta directamente su fuente de ingresos diaria. En palabras de algunos de ellos: "Sin nada venimos a trabajar y sin nada nos estamos yendo para la casa. No se olviden de nosotros, también los necesitamos".

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La Plaza de Bolívar, antes repleta de vida, ahora se percibe solitaria y triste. Los recuerdos de familias alimentando a las palomas, turistas fotografiándose junto al monumento del Bolívar Desnudo y la rutina de los habitantes locales pertenecen al pasado reciente. Los más afectados son los vendedores informales, en este caso los lustrabotas, quienes dependen completamente de la clientela de paso. La ausencia de ciudadanos deja a estos trabajadores sin labor y, por ende, sin sustento para ellos y sus familias.

Uno de los testimonios más representativos es el de Pedro Bernal, bogotano que ha hecho de Pereira su hogar durante cuatro décadas dedicadas a la labor de lustrabotas, primero en el Parque La Libertad y desde hace diez años en la Plaza de Bolívar. Para él, este es más que un puesto de trabajo: es su segunda casa, el lugar donde ha forjado vínculos y construido su vida.

El día del terremoto, a pesar del peligro y la confusión, Pedro mantuvo la calma. Según relata con humor, "empecé a bailar cuando inició el terremoto", e incluso presenció la caída de estructuras cercanas, aferrándose a su puesto. Solo después de que pasó el peligro, pudo comunicarse con su familia en Bogotá para tranquilizarlos, ya que no tiene celular y recurrió a un teléfono público.

Bernal destaca que el trabajo se ha reducido a cero; en jornadas donde antes atendía varios clientes desde las seis de la mañana, ahora pasan horas sin que alguien requiera sus servicios. Señala además que han recibido sugerencias de las autoridades para abandonar la plaza, pero sostiene que no tienen otra alternativa porque viven del día a día. El valor de una ‘lustradita’ es de cuatro mil pesos, pero en días recientes no ha recibido ningún ingreso.

Este sentimiento de desolación y tristeza es compartido por quienes consideran la plaza un símbolo del empuje pereirano. Ahora, piden a la Alcaldía de Pereira que no los olvide y que los incluya en las ayudas y subsidios, ya que dependen completamente de la actividad en la plaza para sobrevivir.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectó el terremoto a los lustrabotas de la Plaza de Bolívar en Pereira?

De acuerdo con el reportaje de El Diario, después del terremoto del 10 de agosto la afluencia de personas en la Plaza de Bolívar disminuyó de forma relevante, dejando a los lustrabotas sin clientes y, en consecuencia, sin ingresos. Su actividad, que depende de la presencia diaria de transeúntes y visitantes, prácticamente se paralizó, afectando directamente su economía y su bienestar.

¿Qué solicitudes tienen los lustrabotas afectados hacia la Alcaldía de Pereira?

Los lustrabotas, como relata Pedro Bernal y otros compañeros, esperan que la Alcaldía de Pereira los tenga en cuenta para futuras ayudas y subsidios, ya que consideran que su sector ha sido invisible en medio de la crisis. La falta de ingresos los pone en una situación de vulnerabilidad, motivo por el cual solicitan ser incluidos en programas de apoyo y asistencia tras el sismo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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