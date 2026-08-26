Wilmar de Jesús Mejía, uno de los funcionarios que ocupó cargos de confianza durante el Gobierno de Gustavo Petro, salió de la administración de Abelardo de la Espriella, luego de que su nombramiento como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) fuera declarado insubsistente.

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La decisión quedó formalizada este martes 25 de agosto mediante el Decreto 1289 de 2026, expedido por el Ministerio de Hacienda. El documento establece que se declara insubsistente el nombramiento ordinario de Mejía como director general de la UIAF, cargo al que había llegado en abril de este año, todavía durante la administración Petro.

Sin embargo, casi que al mismo tiempo que se hacía pública esta decisión, Mejía estaba presentado su renuncia al presidente Abelardo de la Espriella. En una carta dirigida al mandatario, manifestó que la dimisión era voluntaria y dejó en sus manos decidir cuándo debía hacerse efectiva.

También aseguró estar dispuesto a facilitar el empalme con la nueva administración para garantizar la continuidad de las funciones de la entidad.

Pero lo más curioso es que Wilmar Mejía esperó casi 20 días para presentar su renuncia. Mientras muchos funcionarios salieron incluso antes de la llegada del nuevo Gobierno, él siguió en el cargo y, según contaron en Caracol Radio, seguía en la oficina que ocupó en la administración de Petro.

Quién es Wílmar Mejía

Mejía tuvo varios cargos relevantes durante el Gobierno Petro. Además de llegar a la dirección de la UIAF en abril de 2026, ocupó la Dirección de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y fue delegado de la Presidencia ante la Universidad de Antioquia.

Su trayectoria en el Gobierno anterior estuvo acompañada de cuestionamientos e investigaciones relacionadas con sus presuntos vínculos con alias Calarcá, jefe de una estructura disidente de las Farc.

Los señalamientos surgieron después de que fueran conocidos documentos encontrados en computadores incautados a miembros de esa organización. Según las investigaciones citadas, Mejía habría sido señalado por presuntamente entregar códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública y brindar apoyo para la creación de empresas de seguridad que permitieran legalizar armas.

También se investigaron posibles relaciones que habrían facilitado el acceso de grupos armados a información clasificada de las Fuerzas Militares.

Sin embargo, ninguno de estos señalamientos aparece como la razón específica de su salida en el Decreto 1289. El documento únicamente establece la declaratoria de insubsistencia y no expone los motivos particulares que llevaron al Gobierno a tomar la decisión.

La salida de Mejía se suma así al proceso de renovación de funcionarios que heredó la administración de Abelardo de la Espriella del Gobierno Petro, particularmente en entidades consideradas estratégicas. En este caso, el funcionario presentó su renuncia, pero finalmente el Gobierno optó por formalizar su salida mediante la declaratoria de insubsistencia.

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