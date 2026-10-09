El Ejército Nacional se pronunció sobre la muerte de un soldado que prestaba servicio militar en una base ubicada en Buriticá, Antioquia. Según el comunicado de la Cuarta Brigada, el uniformado habría accionado su arma de dotación contra otro integrante de la institución, quien falleció por la gravedad de las heridas.

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Los hechos ocurrieron en una instalación militar donde presta servicio el Batallón de Infantería N.° 32 General Pedro Justo Berrío. La víctima fue identificada por el Ejército como Luis Andrés Benítez Rodríguez, soldado que se encontraba en el lugar cuando ocurrió el incidente.

En el documento revelado por El Tiempo, fechado el 6 de octubre de 2026, la institución indicó que las circunstancias de lo sucedido son materia de investigación. Las autoridades competentes deberán establecer cómo ocurrió el hecho, cuáles fueron las condiciones de tiempo, modo y lugar, y si existen responsabilidades relacionadas con la muerte del uniformado.

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Tras conocer lo sucedido, la unidad militar activó los protocolos institucionales y capturó al soldado señalado de accionar el arma. Además, puso el caso en conocimiento de las autoridades competentes para facilitar el desarrollo de las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.

El Ejército también informó que dispuso un equipo interdisciplinario e interinstitucional para brindar acompañamiento y apoyo integral a los familiares del militar fallecido. En su comunicado, la Cuarta Brigada expresó sus condolencias a sus seres queridos, compañeros y demás personas cercanas.

Finalmente, la institución manifestó su disposición para colaborar con las autoridades judiciales y los organismos competentes, y entregar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido. El Ejército reiteró su compromiso con el respeto por la vida, los derechos humanos y el cumplimiento de la Constitución y la ley.

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