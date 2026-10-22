Jenny Ambuila estaría viviendo una vida muy distinta a la que mostró durante años en redes sociales. La joven actualmente estaría dedicada junto con su madre, Elba Chará, a atender una heladería familiar en Cali, negocio que tendría dos establecimientos en la ciudad.

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La información proviene de declaraciones entregadas por el abogado de la familia, Néstor Pineda, quien señaló que madre e hija están vinculadas directamente con el negocio de helados y que este representa una de sus principales fuentes de ingresos, de acuerdo con Infobae.

Jenny Ambuila ahora atiende una heladería familiar en Cali

La familia ya contaba desde años atrás con este comercio, pues en 2023 el mismo abogado había explicado que la heladería tenía una sede en el sur y otra en el norte de Cali. La versión retomada ahora señala que Ambuila tendría una participación más directa en las labores cotidianas del establecimiento.

Cabe mencionar que en 2019 su nombre quedó en el centro de la atención pública debido a las fotografías que compartía en redes sociales, en las que aparecían vehículos de alta gama, viajes internacionales, accesorios costosos y otros elementos asociados con un estilo de vida lujoso

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Entre las imágenes que más llamaron la atención estaban las de un Lamborghini rojo y una camioneta Porsche. Estas publicaciones adquirieron especial relevancia cuando las autoridades investigaron las finanzas de su familia, debido al cargo que ocupaba su padre, Ómar Ambuila, en la Dian de Buenaventura.

En ese contexto, Jenny, su madre y su padre fueron capturados en 2019 dentro de la investigación por una presunta red de corrupción relacionada con funcionarios de la Dian. Los tres recuperaron posteriormente la libertad en 2020 por vencimiento de términos.

Ahora, Ambuila se habría alejado de la exposición pública y llevaría una rutina mucho más reservada. La defensa también ha señalado que madre e hija se habrían acercado a una iglesia cristiana, aunque no existen declaraciones recientes de Jenny en las que ella misma explique esta nueva etapa.

El caso de su padre, entretanto, siguió por una ruta judicial diferente. Ómar Ambuila fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2023 y, en enero de 2025, se declaró culpable de un cargo relacionado con conspiración para lavar dinero.

Finalmente, en mayo de 2025 una corte federal estadounidense condenó a Ambuila a 12 años y siete meses de prisión y ordenó el decomiso de un Lamborghini Huracán Spyder y una Porsche Cayenne vinculados con el caso.

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