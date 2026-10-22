Por: EL PILON SA

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Durante los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de octubre, varias zonas de Valledupar y diferentes municipios de los departamentos del Cesar y Magdalena experimentarán cortes programados en el servicio de energía eléctrica debido a trabajos de mantenimiento e intervención en las redes eléctricas. Esta programación de suspensiones busca realizar labores tanto preventivas como correctivas en circuitos específicos, abarcando áreas urbanas, rurales, corregimientos, veredas y fincas, afectados en franjas horarias que varían desde la mañana hasta la tarde, según la información publicada.

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El primer día, lunes 26 de octubre, las intervenciones cubrirán diversos sectores a través de varios circuitos en Valledupar, como Guatapurí 3, que afectará barrios como Los Cortijos y zonas del barrio Los Músicos entre las 7:00 a. m. y las 3:00 p. m., así como sectores próximos al Coliseo Cubierto. En paralelo, el circuito Cerro Los Santos contempla la suspensión de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. en la zona rural de Astrea, incluyendo fincas y sectores residenciales. La Jagua de Ibirico experimentará cortes entre las 10:00 a. m. y las 2:00 p. m. a través del circuito La Jagua 1. Destaca el extenso periodo del circuito Salvación 2, que abarcará prácticamente toda la jornada en barrios y veredas de El Copey. Por otro lado, Pailitas II intervendrá el sector Tiendas Ara de Pailitas, mientras que el circuito Tres Esquinas suspenderá el servicio en áreas rurales de Ariguaní, Magdalena.

El martes 27 de octubre, la programación incluye grandes sectores de Bosconia, tanto urbanos como rurales, con suspensiones que inician a las 6:00 a. m. y concluyen hacia las 5:00 p. m. En El Copey, el circuito El Copey cortará el servicio en varios corregimientos y veredas. Valledupar verá afectados barrios como San Carlos y La Victoria a través de los circuitos Guatapurí 5 y Valledupar 1. Las áreas no sólo son urbanas, también comprenden rutas y vías rurales importantes para la comunicación entre los municipios, lo que representa una afectación significativa para los residentes y productores rurales.

El miércoles 28 de octubre continúan las intervenciones, resaltando nuevamente la zona rural de Astrea y barrios de Valledupar, como San Joaquín y Villa Carel, así como sectores de salud como el Hospital Rosario Pumarejo. San Diego y la zona rural de Valledupar, en los circuitos San Diego 2 y Mariangola 1 respectivamente, verán corte en corregimientos, veredas y numerosas fincas, con áreas incluidas desde vías principales hasta propiedades específicas como las antenas de Comcel y Movistar. En el Magdalena, el circuito Tres Esquinas afectará distintas fincas y zonas rurales de Ariguaní.

Se recomienda a los usuarios que consulten cuidadosamente la programación y los horarios asignados a cada circuito para evitar contratiempos mayores durante los días de intervención, ya que las suspensiones serán fundamentales para el mejoramiento de la infraestructura eléctrica en los sectores indicados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué sectores y barrios de Valledupar y Cesar tendrán cortes de energía el 26, 27 y 28 de octubre?

De acuerdo con la programación proporcionada, los cortes de energía se realizarán en una amplia variedad de barrios urbanos y zonas rurales de Valledupar, incluyendo sectores como Los Cortijos, Los Músicos, San Carlos, La Victoria, San Joaquín, y áreas rurales de corregimientos y veredas en Astrea, El Copey, Pailitas, San Diego y Mariangola, entre otros. Es importante revisar con atención el listado específico de circuitos y sus horarios para saber si su zona está incluida.

¿Cuáles son los horarios para los cortes de energía programados en Valledupar, Cesar y Magdalena?

Las suspensiones se realizarán en diferentes circuitos y en horarios variados, que oscilan entre franjas de 6:00 o 7:00 de la mañana hasta las 3:00, 4:00 o 5:00 de la tarde, dependiendo del circuito y la zona. Para cada municipio y sector afectado, la información publicada detalla el intervalo exacto de intervención, lo que permite a los usuarios anticipar la suspensión del servicio para tomar las medidas necesarias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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