Colombia superó el millón de motocicletas vendidas con corte a septiembre de 2026, al registrar 1,02 millones de unidades, consolidándose como uno de los mercados más importantes del mundo.

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Las proyecciones de la industria apuntan a que el año podría cerrar con 1,38 millones de motos, aunque Yamaha estima que la cifra podría llegar hasta 1,5 millones.

Bajaj lidera el mercado con 175.087 unidades vendidas, seguida por Suzuki, con 158.458, y AKT, con 148.169.

En conjunto, estas tres marcas acumulan 481.714 motocicletas, equivalentes a casi 47 % de las ventas registradas en el país durante el año.

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Grupo UMA, representante de Bajaj en Colombia, espera cerrar 2026 con cerca de 250.000 unidades y una participación superior a 17 %, impulsada principalmente por los modelos Boxer y Pulsar. AKT, por su parte, alcanzó recientemente las dos millones de motocicletas ensambladas en Colombia.

El mercado también tiene una fuerte presencia de Honda, Yamaha, Hero y TVS, entre otras marcas.

La industria destaca que 95 % de los compradores pertenecen a hogares de estratos 1, 2 y 3 y que las motos son fundamentales para movilidad, trabajo y emprendimiento.

Además, nueve de cada 10 motocicletas registradas son fabricadas en Colombia, mientras el sector genera más de 130.000 empleos formales.

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