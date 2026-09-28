Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del sábado 26 de septiembre estuvo marcada por el luto para la comunidad motera, luego de que Carlos Arturo Arana Giraldo, de 58 años, falleciera en un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 8:30 p. m. en el sector de Curalito, sobre la vía que une a Cajamarca con Ibagué. De acuerdo con las autoridades, el siniestro tuvo lugar mientras se desarrollaba una rodada organizada por el Moto Club Café & Asfalto Sevilla, del cual Arana era miembro destacado. Durante el recorrido por el corredor vial conocido como La Línea, se presentó una colisión entre la motocicleta conducida por Arana y una camioneta Toyota en el sector mencionado.

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Las primeras hipótesis recopiladas por las autoridades apuntan a que una posible falla en el sistema de frenos de la camioneta Toyota habría provocado la pérdida de control del vehículo, derivando en el choque mortal. Sin embargo, esta hipótesis se encuentra bajo investigación y no ha sido confirmada como la causa definitiva del accidente, según los procedimientos adelantados por las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte junto con personal judicial, quienes acudieron al sitio para realizar la inspección técnica y recabar evidencia que permita esclarecer la dinámica de los hechos.

La noticia produjo consternación entre los integrantes del Club Café & Asfalto Sevilla, quienes reconocieron la trayectoria de Arana tanto en las rutas como en el rol de “Sargento de Armas”, función dentro de la agrupación que se encarga de velar por la disciplina y el compañerismo durante los recorridos. En medio del dolor, los compañeros de Arana destacaron los años de aventuras y las rutas compartidas, recordándolo como un referente en la comunidad motera. Los restos del motociclista fueron trasladados posteriormente a su lugar de origen, en homenaje a su memoria.

Las autoridades continúan avanzando en la investigación para determinar, con claridad, la responsabilidad de los involucrados y evitar que tragedias similares se repitan en este corredor vial, frecuentemente transitado por motociclistas y otros vehículos de la región.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente en la vía Cajamarca-Ibagué?

De acuerdo con versiones preliminares mencionadas por las autoridades, la principal hipótesis señala una posible falla en el sistema de frenos de la camioneta Toyota involucrada, que habría causado la pérdida de control y posterior colisión con la motocicleta de Carlos Arturo Arana Giraldo. Sin embargo, esta teoría sigue en proceso de verificación y está siendo investigada para confirmar si fue realmente la causa principal del accidente.

¿Quién era Carlos Arturo Arana Giraldo y cuál era su papel en el club Café & Asfalto Sevilla?

Carlos Arturo Arana Giraldo era un integrante reconocido del Moto Club Café & Asfalto Sevilla y desempeñaba la función de “Sargento de Armas”, un cargo relacionado con la disciplina y el cuidado de sus compañeros durante las rodadas. Su fallecimiento causó un profundo pesar entre los miembros del club, quienes resaltaron su liderazgo y el compañerismo vivido a lo largo de los años.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.