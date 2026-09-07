Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Una emergencia registrada en la vereda Malabar Bajo, en la vía que conecta a Mariquita con Victoria, Caldas, movilizó de manera inmediata a los equipos de socorro locales. El hecho se desencadenó por el incendio de una motocicleta de marca Pulsar, que terminó afectando no solo el vehículo, sino también una zona vegetal cercana. De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de San Sebastián de Mariquita, la alerta se recibió hacia las 4:20 de la tarde del domingo, detonando una rápida respuesta ante el riesgo de propagación del fuego.

Sigue a PULZO en Discover

Según lo reportaron los organismos de socorro, la motocicleta quedó completamente incinerada sobre la vía rural. Sin embargo, la emergencia fue más allá del vehículo: las llamas se extendieron hacia un área de cobertura vegetal dentro del predio conocido como finca Santa Inés. Ante este escenario, los bomberos activaron protocolos destinados tanto al manejo de incendios vehiculares como forestales, ejecutando tareas de enfriamiento inicial de la motocicleta y, posteriormente, concentrándose en controlar y eliminar los focos de quema que permanecían activos.

Las labores para confrontar la emergencia requirieron un esfuerzo considerable. La conflagración alcanzó una superficie de aproximadamente una hectárea de vegetación, para cuyo control y liquidación fue necesario el uso de al menos 5.000 litros de agua. Este volumen de agua evidencia la magnitud de la emergencia ambiental, así como el trabajo coordinado entre diferentes cuerpos de bomberos.

Al sitio también acudieron cinco unidades adicionales del Cuerpo de Bomberos de Victoria, Caldas, quienes se sumaron tanto a la extinción del incendio como a la refrigeración de los puntos que aún representaban riesgo de reactivación. La operación conjunta muestra la importancia de la cooperación entre municipios ante eventos que amenazan recursos naturales y comunidades cercanas.

A pesar de la efectividad de la respuesta, hasta el momento las autoridades no han identificado al propietario de la motocicleta ni hay información sobre su estado tras el incidente, dejando abiertos interrogantes sobre el origen y consecuencias personales de la emergencia.

¿Qué originó el incendio forestal en la vía Mariquita – Victoria, Caldas?

El incendio forestal en la vereda Malabar Bajo se inició tras el incendio total de una motocicleta Pulsar sobre la vía rural, lo que desencadenó la propagación de las llamas hacia áreas de cobertura vegetal cercanas, afectando aproximadamente una hectárea.

¿Cuánta agua y personal se requirió para controlar el incendio forestal en la vereda Malabar Bajo?

Fueron necesarios unos 5.000 litros de agua y la intervención conjunta de unidades del Cuerpo de Bomberos de San Sebastián de Mariquita y de Victoria, Caldas, para lograr controlar, sofocar y enfriar todos los focos del incendio forestal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.