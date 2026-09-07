Por: El Espectador

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La ministra de las Culturas, Paola Holguín, llevó a cabo la posesión oficial de los nuevos directores que estarán al frente de dos instituciones clave para la memoria y el patrimonio de Colombia: el Instituto Caro y Cuervo y el Archivo General de la Nación. Según el Ministerio de Cultura, estos nombramientos refuerzan el compromiso de la administración con la gestión de la memoria histórica, la investigación documental y el estudio del patrimonio lingüístico y literario nacional.

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Andrés Rafael Ramos Cabrales asumirá la dirección del Archivo General de la Nación. Ramos es reconocido por su entrenamiento en derecho e historia: es abogado de la Universidad del Rosario, realizó estudios de posgrado en derechos humanos y derecho internacional humanitario en la Universidad Externado de Colombia y obtuvo un magíster en historia en la Universidad del Norte. También forma parte de la Academia de Historia de Córdoba, desde donde ha reflexionado sobre la memoria histórica y el valor del patrimonio documental de esa región. Ramos Cabrales ha combinado su experiencia académica, como docente investigador en la Universidad del Sinú, con cargos en el sector público, entre ellos el de defensor regional de la Defensoría del Pueblo en Córdoba. Es autor del libro ‘El Sinú en la época de la madera: las actividades económicas y empresariales de George D. Emery & Co. (1883-1915)’, un análisis sobre cómo la explotación maderera integró la región sinuana a la economía global durante el auge del capitalismo.

Por otro lado, Sergio Esteban Vélez será el responsable del Instituto Caro y Cuervo, entidad destacada en la promoción de la investigación y difusión lingüística y literaria en Colombia. Vélez es comunicador social de la Universidad de Antioquia, estudió lenguas modernas y es magíster en estudios hispánicos por la Universidad de Montreal, con formación complementaria en otras reconocidas universidades. Su carrera incluye roles como agregado cultural y encargado de negocios en la embajada de Colombia ante Suiza y Liechtenstein; también fue asesor en el Congreso de la República y director de Cultura del Consejo de Cooperación Sur-Sur. En el ámbito cultural y periodístico, ha participado como columnista, corresponsal y analista en medios como El Mundo de Medellín y Noticias Montreal, y es autor de varios libros de investigación y poesía. Vélez ha sido galardonado con premios como el Nacional de Periodismo Simón Bolívar, el Internacional José María Heredia y los premios CIPA a la Excelencia Periodística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Andrés Rafael Ramos y cuál será su papel en el Archivo General de la Nación?

Andrés Rafael Ramos Cabrales es jurista e historiador con experiencia en docencia, investigación y gestión pública, y será el encargado de dirigir el Archivo General de la Nación, donde velará por la preservación de los documentos históricos y la memoria colectiva del país, de acuerdo con el Ministerio de Cultura.

¿Qué trayectoria tiene Sergio Esteban Vélez, nuevo director del Instituto Caro y Cuervo?

Sergio Esteban Vélez es comunicador social, magíster en literatura y escritor, con experiencia diplomática y cultural. Liderará el Instituto Caro y Cuervo, aportando su conocimiento en estudios hispánicos, investigación literaria y gestión cultural, según información del Ministerio de Cultura.

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