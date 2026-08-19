Una tractomula que transportaba ayudas humanitarias recolectadas en Pasto para las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto fue saqueada cuando llegó a Buenaventura.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El albergue de La Graciela en Dosquebradas destaca por su organización y respuesta solidaria tras el terremoto)

El vehículo hacía parte de la movilización de solidaridad impulsada desde la capital de Nariño para llevar alimentos y otros elementos de primera necesidad a las zonas golpeadas por el fuerte movimiento sísmico. La Alcaldía de Pasto había informado días antes que se preparaban envíos hacia Buenaventura y otros municipios afectados.

De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, la tractomula llegó al puerto de Buenaventura con la intención de comenzar el proceso de distribución de las donaciones entre las personas damnificadas. Sin embargo, desconocidos habrían aprovechado el momento para ingresar al vehículo y llevarse los elementos que estaban destinados a la atención de las familias afectadas.

Lee También

Esta tractomula que transportaba ayudas humanitarias desde Pasto hasta Buenaventura, fue totalmente saqueada por desconocidos en momentos en que el automor llegó al puerto con el fin de comenzar a distribuir las ayudas a los damnificados del terremoto del 10 de agosto. pic.twitter.com/yhjs3zGSnZ — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 20, 2026

Indignación por saqueo de tractomula con ayuda humanitaria en Buenaventura

El caso causa indignación debido al propósito de la carga. Las donaciones habían sido reunidas gracias a la solidaridad de ciudadanos de Pasto, quienes entregaron diferentes productos para apoyar a las comunidades que enfrentan las consecuencias del terremoto.

La situación se suma a las dificultades logísticas que ha enfrentado el envío de asistencia hacia las zonas afectadas. Desde Pasto se habían anunciado varios vehículos para trasladar donaciones al Chocó, Buenaventura y municipios del norte del Valle del Cauca.

Por ahora, el saqueo de la carga destinada a los damnificados deja un nuevo episodio de preocupación alrededor de la distribución de las ayudas humanitarias que han sido recolectadas en distintas regiones del país.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.