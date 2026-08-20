Por: Noticiero 90 minutos

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El terremoto del 10 de agosto en Cali fue el epicentro de vivencias dramáticas y cuestionamientos sobre la organización de los rescates. Francisco Echeverri, ingeniero civil y vocero de la familia de las trillizas Saavedra, aportó una voz crítica respecto a la actuación de los organismos de socorro en las primeras horas tras la emergencia. Según narró en entrevista con Win Sports, durante los trabajos iniciales de búsqueda se lograron registrar “señales de vida de tres víctimas”. No obstante, estas esperanzas no se tradujeron en rescates exitosos, pues según Echeverri, “esas señales de vida no condujeron a ningún rescate con vida, lastimosamente por el mal manejo que hubo dentro de la operación”. Su testimonio expone las dificultades de coordinación y la falta de un plan efectivo en los primeros y más cruciales momentos del desastre.

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Echeverri enfatizó que su intención no es simplemente criticar, sino motivar mejoras en los protocolos para situaciones futuras similares. Destacó que, en emergencias de este tipo, las primeras 24 horas suelen ser definitorias para salvar vidas y que una estructura de mando clara, así como una estrategia precisa de rescate, eran fundamentales. Según sus palabras, “esas señales de vida hubieran podido conducir a una respuesta positiva si durante las primeras 24 horas, a nivel de entidades oficiales, se hubiera organizado un plan de rescate más eficiente”.

En el sitio del colapso convergieron numerosos grupos de respuesta: Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, Policía, diferentes cuerpos de Bomberos —incluidos los de Cali, Yumbo y Bomberos Aeronáuticos—, la Guardia Cimarrona del Chocó y el grupo Topos Azteca, además de voluntarios civiles. Sin embargo, esta presencia múltiple derivó, en palabras de Echeverri, en un ambiente de “desorden absoluto”. El propio ingeniero participó inicialmente como voluntario común, dedicándose durante seis horas “pasando baldes de escombros”. Posteriormente, debido a su experiencia profesional, fue convocado para emitir conceptos técnicos sobre la estructura y comenzó a colaborar en la coordinación civil junto a un teniente de Bomberos de Yumbo, logrando así imponer cierta jerarquía en el acceso a zonas críticas.

Además, Echeverri, en compañía de un arquitecto, se dedicó a reconstruir la distribución interna del edificio colapsado, tarea que permitió agilizar la ubicación de las últimas víctimas. Sin embargo, su balance de las primeras jornadas fue contundente: “Perdimos 48 horas completamente”. Las declaraciones del ingeniero abren un debate sobre la importancia de la coordinación entre organismos y la urgencia de aprendizajes que eviten que la improvisación obstaculice futuros rescates tras desastres naturales.

¿Cómo afectó la falta de coordinación entre los organismos de socorro el rescate tras el terremoto en Cali?

De acuerdo con Francisco Echeverri, la ausencia de una estructura de mando clara y la falta de un plan definido durante las primeras horas provocaron un “desorden absoluto”, dificultando los esfuerzos y haciendo que señales de vida detectadas no pudieran traducirse en rescates exitosos.

¿Qué organismos y voluntarios participaron en el rescate de las víctimas del terremoto en Cali?

Según Echeverri, participaron la Defensa Civil, Cruz Roja, Ejército, Policía, Bomberos de Cali, Bomberos de Yumbo, Bomberos Aeronáuticos, Guardia Cimarrona del Chocó, los Topos Azteca y diversos voluntarios civiles, aunque la coordinación entre todos ellos fue inicialmente deficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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