Por: Noticiero 90 minutos

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Incluir a las mascotas en los planes de emergencia es fundamental para garantizar su bienestar durante situaciones inesperadas. Según la Cruz Roja, contar con una mochila de 72 horas especialmente preparada para animales de compañía facilita el traslado y la atención de perros y gatos si ocurre una emergencia que obligue a salir del hogar o a permanecer temporalmente en otro lugar. Esta recomendación cobra relevancia ya que, en momentos de crisis, buscar rápidamente todo lo que un animal necesita puede dificultar su cuidado y elevar los riesgos para su salud.

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La Cruz Roja enfatiza que la mochila de 72 horas debe contener los elementos esenciales para cubrir las necesidades básicas de los animales. Entre los artículos sugeridos están el agua y alimento suficiente para por lo menos tres días, ya que cada mascota necesita una cantidad específica, dependiendo de su tamaño y requerimientos habituales. También se recomienda incluir toallas húmedas para limpieza, bolsas para recoger desechos, una cobija que aporte comodidad y protección, un botiquín de primeros auxilios para atender lesiones menores y una correa que ayude a controlar al animal durante los traslados. Además, es importante llevar siempre una copia del carné de vacunas. Este documento demuestra el estado de salud de la mascota y puede ser determinante si el animal necesita atención veterinaria o debe quedarse temporalmente en un refugio o albergue.

La organización aconseja guardar la mochila en un lugar accesible y revisarla periódicamente para asegurarse de que alimentos y productos no estén vencidos. Esto evita retrasos y complicaciones si es necesario actuar con rapidez. Tener todo listo en un solo sitio reduce la ansiedad de los dueños de mascotas y contribuye a la seguridad general en momentos de incertidumbre.

En conclusión, incorporar a los animales en los planes familiares de emergencia, siguiendo la guía de la Cruz Roja, puede marcar la diferencia al momento de enfrentar una crisis. Preparar y mantener al día la mochila de 72 horas es una medida sencilla con un impacto positivo para el bienestar de los animales de compañía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué elementos debe tener una mochila de emergencia para mascotas?

De acuerdo con la Cruz Roja, la mochila ideal para mascotas debe incluir agua y alimento suficiente, toallas húmedas, bolsas para desechos, una cobija, un botiquín de primeros auxilios, una correa y una copia del carné de vacunas, asegurando que las necesidades básicas del animal estén cubiertas ante cualquier eventualidad.

¿Por qué es importante llevar la correa y el carné de vacunas en una emergencia?

Tener la correa permite mantener bajo control al animal y prevenir que se escape durante un traslado. El carné de vacunas es útil porque certifica el estado sanitario de la mascota, lo cual facilita su atención veterinaria o el ingreso a refugios si se necesita permanecer fuera de casa.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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