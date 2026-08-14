Por: EL PILON SA

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El sepelio de Lenny Ruiz Fernández, la joven abogada fallecida durante el trágico terremoto en Cali, estuvo marcado por una de las escenas más emotivas que han trascendido el dolor de la despedida. En el Centro de Eventos Andino, en Pasto, Nariño, familiares, amigos y vecinos se congregaron para rendirle homenaje, pero hubo un invitado especial cuya presencia conmovió a todos: Salomón, el perro de Lenny, fue acercado al féretro de su dueña en una muestra de lealtad y amor inquebrantable.

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De acuerdo con la versión que han relatado los allegados de la joven, durante los interminables minutos en los que el edificio Ana Pilar, en el barrio Cuarto de Legua, colapsaba, Lenny habría utilizado su cuerpo como escudo para proteger a su mascota de los escombros. Tras la tragedia del 10 de agosto, Salomón fue rescatado con vida mientras su dueña no logró sobrevivir al derrumbe, haciendo de este acto una última expresión de afecto y sacrificio.

La imagen del cachorro sobre el ataúd de Lenny se convirtió en símbolo del vínculo humano-animal que ella tanto defendía. Quienes la conocieron destacan el gran amor que sentía por los animales, y fue precisamente ese cariño el que ella quiso que perdurara más allá de su adiós. Según contaron sus seres queridos, antes de fallecer, la abogada había pedido que quienes asistieran a sus exequias vistieran prendas blancas y, en vez de flores, llevaran alimento concentrado para perros. La intención de esta solicitud era recolectar insumos que luego serían entregados a animales en situación de vulnerabilidad.

Este testimonio, relatado de acuerdo con sus allegados y como se evidenció en el sepelio, aporta un mensaje de solidaridad y empatía en medio del dolor provocado por una catástrofe que ha golpeado a cientos de familias. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que hasta la mañana del 14 de agosto, el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto había dejado 285 personas fallecidas, 3.975 heridas y 379 desaparecidas. Las labores de búsqueda, rescate y atención siguen siendo prioridad en las zonas más afectadas por la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el perro de Lenny Ruiz Fernández asistió al sepelio y cuál fue su reacción?

El perro de Lenny Ruiz Fernández, llamado Salomón, fue llevado al sepelio porque había sido parte fundamental en la vida de la joven abogada y sobrevivió al terremoto gracias al acto protector de su dueña. La reacción del animal, permaneciendo junto al féretro, conmovió a los asistentes, mostrando ese lazo afectuoso y el impacto que tuvo el vínculo entre ambos durante y después de la tragedia.

¿Por qué se pidió llevar alimento para perros en vez de flores al sepelio de Lenny Ruiz Fernández?

Lenny Ruiz Fernández, conocida por su amor hacia los animales, había solicitado que quienes acudieran a sus exequias no llevaran flores, sino alimentos concentrados para perros. La finalidad de esta petición era ayudar a otros animales necesitados, permitiendo que la solidaridad y su pasión por el bienestar animal se extendieran incluso después de su partida.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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