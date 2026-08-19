Por: Noticiero 90 minutos

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Tras el sismo registrado el 10 de agosto, las autoridades de Cali pusieron en marcha una nueva intervención de prevención en la ciudad, con el propósito de reducir los peligros asociados a edificios que presentan daños estructurales y riesgo de colapso. Uno de los puntos críticos fue el edificio Archinie, ubicado en la carrera 41 con calle 7, en el barrio Los Cámbulos, donde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, junto con la Cruz Roja y la Policía Nacional, llevó a cabo la extracción de 25 cilindros de gas propano que se encontraban en el interior de la edificación, según reportes recogidos por 90 Minutos.

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La presencia de estos cilindros generó preocupación después de que un ciudadano alertara sobre su existencia al alcalde, quien trasladó la solicitud al Puesto de Mando Unificado (PMU). Siguiendo esta información, el sargento Luis Alfredo Jordán, coordinador de emergencias de la División Norte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, indicó que la acción se enfocó en disminuir las posibles consecuencias si llegara a ocurrir el colapso del edificio. De acuerdo con Jordán, la mayor inquietud era la liberación accidental del gas propano y el contacto con posibles fuentes de ignición, como una chispa generada por daños en las líneas eléctricas durante el desplome. Esta combinación podría provocar un "flamazo" de alta intensidad y desencadenar un incendio, lo que pondría en riesgo a los residentes, a la infraestructura cercana y al personal de socorro.

El sargento Jordán aclaró que, aunque el riesgo era considerable, no se esperaba una explosión de gran magnitud capaz de destruir edificios vecinos; sin embargo, los "flamazos" posteriores sí podrían causar incendios peligrosos y daños importantes. Para la extracción, se implementaron estrictas medidas de seguridad, dada la fragilidad del edificio. El operativo se desarrolló con rapidez: siete bomberos, cuatro miembros de la Cruz Roja y personal policial ingresaron para identificar y sacar los cilindros, mientras otros equipos supervisaban cualquier posible alteración en la estructura. Esta acción permitió reducir un peligro adicional en el contexto de las secuelas sísmicas y las amenazas derivadas del estado del inmueble.

La intervención pone en evidencia la importancia de la prevención y la rápida respuesta de los organismos de emergencia en situaciones en las que el riesgo de incendios o explosiones puede aumentar considerablemente tras desastres naturales. De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, este tipo de acciones son decisivas para minimizar potenciales tragedias y proteger la vida de los ciudadanos.

¿Cuál era el mayor peligro de dejar los cilindros de gas propano en el edificio Archinie tras el sismo?

El mayor riesgo era que, ante un posible colapso del edificio a causa de los daños sufridos por el sismo, los cilindros liberaran gas propano al ambiente. Si este gas entraba en contacto con chispas, especialmente por la posible caída de cables eléctricos, podía producirse un "flamazo" e iniciar un incendio, incrementando considerablemente el peligro para las personas y edificaciones cercanas.

¿Qué medidas de seguridad tomaron los bomberos para extraer los cilindros de gas propano?

La operación de extracción se realizó con rapidez y bajo estrictas precauciones, dadas las condiciones deterioradas del edificio Archinie. El acceso de los grupos de rescate se coordinó de manera que un equipo ingresara para identificar y retirar los cilindros, mientras otros vigilaban posibles alteraciones en la estructura. La presencia de la Cruz Roja y de la Policía Nacional reforzó la seguridad del procedimiento en un entorno de alto riesgo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.