Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Yofan Sadid Vélez Sánchez, un joven de 18 años oriundo de Pereira, se convirtió en prófugo de la justicia tras fugarse de la cárcel de Anserma, ubicada en el departamento de Caldas. Vélez Sánchez estaba cumpliendo una condena por homicidio agravado, crimen que, de acuerdo con la información proporcionada por El Diario, habría ocurrido el 22 de abril de 2026. Además de esta condena, el joven contaba con antecedentes judiciales, pues registra cuatro anotaciones previas relacionadas con amenazas, lesiones personales y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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Los hechos que rodearon la fuga sucedieron el domingo 9 de agosto, alrededor de las 2:20 de la tarde. Vélez Sánchez se encontraba en el patio principal junto a otros reclusos, cuando aprovechó un momento de distracción para escalar una de las paredes del centro penitenciario. De acuerdo con el relato recogido por El Diario, logró alcanzar el techo del reclusorio. Un guardia notó el movimiento sospechoso y alertó a sus compañeros para intentar detener la huida. Sin embargo, al salir hacia el exterior, los funcionarios observaron cómo el joven se lanzaba por un costado de la cárcel, hacia la carrera 4, y comenzaba su escape a pie.

Los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) iniciaron la persecución. Pese a sus esfuerzos, perdieron de vista a Vélez Sánchez en la intersección de la calle 4 con carrera 6, lo que marcó el inicio de su condición de prófugo. Ante lo sucedido, la Policía Nacional puso en marcha un plan candado, estrategia enfocada en el cierre y vigilancia exhaustiva de las vías del municipio, con el propósito de asegurar la recaptura del interno fugado.

En medio de las labores de búsqueda, un hecho adicional ha complicado el panorama: la fuga ocurrió justo un día antes del fuerte terremoto que sacudió Colombia, causando graves daños materiales en la zona del Eje Cafetero, en especial en Pereira y varios municipios de Caldas. Esta emergencia natural ha dificultado aún más las labores de búsqueda, ya que las afectaciones en vías, edificaciones y comunicaciones complican los desplazamientos y la coordinación entre las autoridades. Por ahora, Yofan Sadid Vélez Sánchez sigue siendo buscado, mientras se investiga si pudo haberse movido hacia otros municipios de la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se produjo la fuga de Yofan Sadid Vélez Sánchez en la cárcel de Anserma?

La fuga se produjo cuando Yofan Sadid Vélez Sánchez, aprovechando un descuido en el patio principal de la cárcel de Anserma, escaló una pared y consiguió llegar al techo del reclusorio. Según El Diario, logró salir por un costado de la cárcel, lanzándose hacia la calle y escapando antes de que los guardias y funcionarios del INPEC pudieran detenerlo.

¿Qué obstáculos enfrentan las autoridades para recapturar a Yofan Sadid Vélez Sánchez tras el terremoto en el Eje Cafetero?

De acuerdo con la información de El Diario, las autoridades enfrentan obstáculos en sus labores de búsqueda debido a los graves daños que el terremoto provocó en vías, edificaciones y comunicaciones en la región del Eje Cafetero. Esta situación dificulta los desplazamientos y la coordinación de los operativos para dar con el paradero del prófugo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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