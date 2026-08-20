Por: Noticiero 90 minutos

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Un fuerte sismo de magnitud 7.2 en la escala de Richter sacudió territorio peruano este 20 de agosto de 2026, según reportes iniciales de las autoridades regionales y el monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento telúrico se detectó a la 1:00 p.m., hora de Colombia, como lo destacó el SGC en su primer informe preliminar divulgado a través de sus canales oficiales y plataformas como X (antes Twitter).

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El epicentro del sismo se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, departamento de Ayacucho, Perú, a 108 kilómetros de profundidad. Así lo confirmaron tanto el Servicio Geológico Colombiano como el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, conforme a su boletín informativo. La profundidad de este evento se considera “superficial” en los parámetros técnicos de sismología, aunque implica ubicación a decenas de kilómetros bajo el suelo.

El contexto geológico de Perú explica su constante exposición a fenómenos de este tipo. La nación está asentada sobre la zona de interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. De acuerdo con las alertas del Instituto Geofísico del Perú, esta convergencia permanente entre placas convierte a Perú en una de las regiones del mundo con más alta actividad sísmica. De hecho, movimientos similares se han registrado en países vecinos como Colombia, que comparte esta configuración geológica, y donde el pasado 10 de agosto se reportó un sismo también asociado a la dinámica de estas placas.

Ante la magnitud de estos episodios, el Centro Sismológico Nacional reiteró la importancia de mantener una “cultura de prevención”. Entre sus recomendaciones destaca contar con un plan familiar de emergencia, tanto en hogares como en comunidades. El monitoreo y la emisión de boletines preliminares responden a la necesidad de informar a la población y propiciar respuestas coordinadas ante eventos que pueden tener consecuencias significativas.

La información sobre posibles afectaciones, réplicas y daños está en desarrollo y se dará a conocer en la medida en que las autoridades nacionales y organismos especializados de Perú y la región profundicen en los análisis e informes posteriores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y ubicación exacta del sismo reportado en Perú?

De acuerdo con el informe preliminar del Servicio Geológico Colombiano y el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, el sismo alcanzó una magnitud de 7.2 en la escala de Richter. El epicentro se localizó a 35 kilómetros al norte de Coracora, provincia de Parinacochas, en el departamento de Ayacucho, Perú, con una profundidad registrada de 108 kilómetros.

¿Por qué Perú es considerado un país de alta actividad sísmica?

La razón principal de la frecuente actividad sísmica en Perú, según el Instituto Geofísico del Perú y citado en los reportes oficiales, es la constante interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana. La convergencia de estas placas genera acumulaciones y liberaciones de energía que se manifiestan en movimientos telúricos de diversa intensidad en el territorio peruano y la región.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.