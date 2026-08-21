La exsenadora estadounidense Kyrsten Sinema quedó en el centro de una disputa judicial luego de que se conocieran documentos relacionados con una demanda presentada por la esposa de un hombre que trabajaba como su guardaespaldas.

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El proceso llevó a que salieran a la luz conversaciones privadas que forman parte de las pruebas del caso y que han generado interés por la relación que Sinema habría mantenido con el entonces esposo de la demandante.

La controversia se remonta a 2024, cuando Sinema todavía ocupaba un escaño en el Senado de Estados Unidos. De acuerdo con los documentos citados por BLU Radio, los encuentros entre ambos se habrían producido entre mayo y octubre de ese año.

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¿Por qué la exesposa del guardaespaldas demandó a Kyrsten Sinema?

La mujer, identificada como Heather Ammel, llevó el caso ante un tribunal de Carolina del Norte y señaló a Sinema de haber intervenido en su matrimonio.

La demanda busca una compensación superior a 75.000 dólares y se fundamenta en una legislación estatal conocida como la “ley rompehogares”, según la información divulgada sobre el proceso judicial.

El caso permitió que algunos de los mensajes intercambiados entre Sinema y Matthew Ammel fueran incorporados al expediente. La existencia y contenido de esas conversaciones forman parte de la controversia que ahora se discute ante la justicia.

¿Qué dicen los chats que aparecieron en el proceso?

Entre las pruebas incorporadas aparecen mensajes intercambiados mediante Signal, aplicación que utilizaba la exsenadora para comunicarse con su escolta Matthew Ammel, un veterano militar.

“Me despierto constantemente mientras duermo y extiendo la mano para que me abraces”, dice uno de los mensajes que salieron a la luz y que le enviaba Sinema a Ammel.

Según BLU Radio, uno de los episodios ocurrió cuando la esposa del guardaespaldas aparentemente descubrió las conversaciones y contactó directamente a Sinema para preguntarle si mantenía una relación con su esposo.

Los documentos también incluyen otros mensajes entre la exsenadora y Ammel que son utilizados dentro del proceso para sustentar la versión de la demandante.

La controversia, por ahora, se mantiene en el ámbito judicial y será ese proceso el que determine las responsabilidades que correspondan a partir de las pruebas presentadas por las partes.

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