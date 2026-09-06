Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un juez de San José del Guaviare determinó suspender de manera temporal los bombardeos efectuados por las Fuerzas Militares en el departamento de Guaviare si existe información que sugiera la posible presencia de menores de edad en las zonas objetivo. Esta resolución fue tomada el 3 de septiembre de 2026 y estará vigente mientras se resuelve una acción de tutela interpuesta, según lo informado en la decisión judicial.

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De acuerdo con los detalles conocidos, la medida fue firmada por Jhoan Aguilera Martínez, quien es el juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare. Aguilera Martínez ordenó tanto al presidente Abelardo de la Espriella como al Ministerio de Defensa y a los altos mandos militares que se abstengan de realizar bombardeos contra organizaciones armadas cuando exista un riesgo razonable para la vida e integridad de niños y adolescentes.

La razón principal para dictar la suspensión parte de una tutela presentada por Roxemhberg Rozo Sánchez, quien solicitó que se proteja a los menores de edad que son víctimas de reclutamiento ilícito en la región. El juez argumentó que ejecutar una operación militar bajo estas circunstancias podría ocasionar consecuencias irreversibles, ya que no se ha establecido aún si existen los mecanismos adecuados para velar efectivamente por la protección de los menores involucrados. Además, recordó que, conforme a la Constitución, la protección de niños y adolescentes tiene prioridad máxima en cualquier decisión estatal.

La resolución también exige que el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Fuerza Aérea y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informen, en un plazo de 48 horas, sobre los protocolos utilizados para identificar la presencia de menores de edad, examinar la información de inteligencia y evaluar los potenciales riesgos para civiles antes de autorizar acciones aéreas. El propósito de esta exigencia es aumentar la protección de los menores y garantizar medidas preventivas antes de proceder con operativos militares.

Vale destacar que, en menos de una semana, esta es la segunda vez que una autoridad judicial decide restringir, de forma provisional, el uso de bombardeos por parte de las Fuerzas Militares: la decisión anterior, tomada por una juez de Familia en Bogotá, tuvo carácter nacional, mientras que esta medida se dirige específicamente a las operaciones en Guaviare. La suspensión es de carácter temporal, vigente hasta que se decida de fondo la tutela interpuesta.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué un juez suspendió los bombardeos militares en Guaviare por presencia de menores?

La suspensión de los bombardeos militares en Guaviare fue dictada por un juez tras considerar la tutela de una persona que pidió mayor protección para los menores víctimas de reclutamiento ilícito. El juez determinó que realizar operaciones militares bajo información de posible presencia de menores podría generar daños irreversibles, por lo que ordenó abstenerse de bombardear hasta garantizar mecanismos que protejan la integridad de niños y adolescentes.

¿Qué protocolos deben seguir las Fuerzas Militares para evitar riesgos a menores en bombardeos?

El juez exigió al Ministerio de Defensa, al Ejército, a la Fuerza Aérea y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar en 48 horas los protocolos que aplican para identificar posibles menores, verificar datos de inteligencia y evaluar riesgos para población civil antes de autorizar bombardeos. Esto busca asegurar que existan procedimientos claros para evitar que menores resulten afectados en operativos aéreos.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.