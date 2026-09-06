Por: EL PILON SA

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Una intensa precipitación acumulada de 73,6 milímetros fue reportada en tan solo 12 horas en la estación Centenario Hacienda de Agustín Codazzi, según registros oficiales en el departamento del Cesar. Esta cantidad de lluvia, clasificada como muy fuerte, elevó notablemente la alarma por posibles crecientes en la cuenca media del río Cesar, particularmente en el río Casacará y sus afluentes, donde se mantiene vigente la alerta hidrológica naranja, tal como informaron las autoridades.

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La preocupación se intensificó tras conocerse los reportes de la administración municipal sobre el corregimiento de Nueva Flores, en jurisdicción de San Diego. Al menos 16 familias resultaron damnificadas, y las inundaciones afectaron de nuevo viviendas, cultivos, vías terciarias y otros espacios comunitarios. La Gobernación del Cesar elevó la cifra de afectados y señaló que en esa zona rural más de 200 familias sufrieron el impacto directo de las lluvias. En respuesta, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo acudió al corregimiento con ayudas humanitarias. También se anunció la realización de mesas de trabajo con las secretarías de Planeación e Infraestructura, con el objetivo de buscar soluciones de fondo para esta emergencia recurrente.

En este contexto, comunidades como San Diego y Agustín Codazzi se preparan para un incremento de las lluvias. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó sobre la influencia de la onda tropical número 45, que favorece mayor nubosidad, precipitaciones y actividad eléctrica, y pronosticó lluvias fuertes en Cesar para el fin de semana.

Rafael Calderón, secretario de Gobierno de San Diego, afirmó que la situación en Nueva Flores es consecuencia de una problemática que se repite cada temporada de lluvias y subrayó la necesidad de intervenciones estructurales. Detalló que, ante la insuficiencia de recursos locales, el municipio ha solicitado apoyo a entidades departamentales y nacionales. Entre las alternativas que se evalúan está la construcción y refuerzo de gaviones —estructuras de contención que ayudan a controlar la erosión y el cauce de los ríos— para reducir el impacto de las crecientes sobre la población.

Mientras se gestionan proyectos de mayor escala, la atención a los afectados sigue en marcha con recursos limitados y la posibilidad de organizar jornadas de ayuda. La preocupación se extiende también al corregimiento de Tocaimo, donde intervenciones recientes en acequias no han sido suficientes para contener el desborde de las aguas.

El Ideam mantiene la recomendación de vigilancia para municipios de la cuenca media, incluidos Agustín Codazzi, Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico, y exhorta a las comunidades ribereñas a tomar precauciones ante eventuales desbordamientos.

¿Cuáles son las principales consecuencias de las lluvias intensas en la cuenca media del río Cesar?

La información reportada indica que las lluvias intensas han provocado crecientes en la cuenca media del río Cesar. Estas situaciones han derivado en inundaciones que afectan familias, viviendas, cultivos y vías terciarias, especialmente en sectores rurales como Nueva Flores. También generan preocupación por desbordamientos y afectan la movilidad comunitaria y productiva en la región.

¿Qué soluciones propusieron las autoridades ante la emergencia en San Diego y Agustín Codazzi?

Las autoridades locales y departamentales, de acuerdo con lo informado, señalaron la posible construcción o refuerzo de gaviones como medida clave para mitigar las afectaciones recurrentes por las crecientes. Además, se priorizó la atención humanitaria a los damnificados y la creación de mesas de trabajo para encontrar soluciones estructurales que atiendan el problema de fondo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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