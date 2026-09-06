Por: EL PILON SA

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Una intensa lluvia de 73,6 milímetros fue registrada en apenas 12 horas en la estación Centenario Hacienda, ubicada en Agustín Codazzi. Este inusual volumen de precipitación encendió las alarmas sobre posibles crecientes en la cuenca media del río Cesar, especialmente en el río Casacará y sus afluentes. El reporte, catalogado en el rango de lluvia muy fuerte y bajo una alerta hidrológica naranja, evidencia la situación de vulnerabilidad en esta subzona del departamento, según información oficial.

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Las consecuencias de estas lluvias han sido principalmente sentidas en el corregimiento de Nueva Flores, en San Diego. Allí, la administración municipal informó inicialmente de al menos 16 familias damnificadas, pero la Gobernación del Cesar amplió la cifra a más de 200 familias afectadas, tras nuevas evaluaciones. Las viviendas, cultivos y vías terciarias resultaron notablemente inundadas. Ante esta emergencia, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo acudió con ayuda humanitaria y comenzó mesas de trabajo junto a Planeación e Infraestructura departamentales para buscar una solución estructural y definitiva a esta problemática histórica.

Rafael Calderón, secretario de Gobierno de San Diego, explicó que la emergencia no es un hecho aislado, sino que ocurre recurrentemente cada temporada de lluvias. Calderón enfatizó que la magnitud del problema supera las capacidades financieras del municipio, por lo que han solicitado respaldo de entidades departamentales y nacionales para financiar obras de mitigación y control del cauce hídrico, como construcción o refuerzo de gaviones para proteger a la población ante nuevas crecientes.

Mientras se concretan esos proyectos de infraestructura, la Alcaldía de San Diego continúa apoyando a las familias dentro de sus posibilidades y analiza, con la primera gestora del municipio, la ejecución de una jornada de recolección de ayudas solidarias. Sin embargo, el pronóstico climático no da tregua: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) alertó sobre la llegada de la onda tropical número 45, que incrementará la nubosidad, precipitaciones y actividad eléctrica durante el fin de semana, especialmente en el norte y occidente del país.

Las comunidades de Agustín Codazzi, San Diego y corregimientos como Tocaimo se mantienen prevenidas, ya que, si bien se han realizado canalizaciones, las autoridades reconocen que solo una intervención robusta resolverá de manera eficaz el impacto de las lluvias desbordadas. El Ideam mantiene la vigilancia sobre la cuenca media del río Cesar y recomienda a la población ribereña y autoridades que se mantengan alertas por el riesgo de nuevos desbordamientos y apliquen medidas de contingencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales zonas afectadas por la lluvia y el desbordamiento de ríos en el Cesar?

Las zonas más afectadas por las lluvias recientes en el Cesar son el corregimiento de Nueva Flores, en San Diego, Agustín Codazzi y Tocaimo, según reportes de la Gobernación y alcaldías locales. Además, el Ideam advirtió riesgos en municipios como Valledupar, Pueblo Bello, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico, donde se mantiene vigilancia sobre los ríos Sororia, Maracas, Santo Tomás y Tucuy.

¿Qué medidas se están tomando para disminuir el impacto de las inundaciones en el Cesar?

Las autoridades, encabezadas por la Gobernación y la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, han entregado ayudas humanitarias y analizan a través de mesas de trabajo acciones que incluyan la construcción o refuerzo de gaviones para la protección de la población. Mientras se logra una solución estructural, la Alcaldía de San Diego gestiona jornadas de recolección de ayudas para atender a las familias afectadas y promueve la vigilancia sobre los niveles de los ríos, siguiendo recomendaciones del Ideam.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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