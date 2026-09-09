El movimiento telúrico de 7,4 grados que sacudió a Colombia no solo dejó tristeza, llanto, víctimas mortales y un panorama de destrucción y desolación que todavía se mantiene en algunas zonas de Pereira, Dos Quebradas, Manizales, Cali, Quibdó y otros de los municipios más afectados.

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A la par con las noticias, tristes y sórdidas, también se desplegaron diferentes campañas y convocatorias invitando a donar, las mismas que nos hicieron sentir orgullosos y recordaron que, a la hora de ser solidarios y unidos, los colombianos también somos un ejemplo para el mundo.

Bastaron unas pocas horas, luego de producirse la tragedia, para que se desplegaran decenas de campañas para donar mercados, pañales, utensilios de aseo, material de primeros auxilios y algunos elementos médicos que sirvieron de ayuda para prestar atención a los heridos y a las familias que, en muchos casos, lo perdieron todo.

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A la hora de hablar de solidaridad en este episodio que marcó la historia reciente de Colombia —como en su momento lo hizo el terremoto que sacudió al Eje Cafetero en 1999— es imposible no mencionar la preocupación y ayuda económica que entregaron los grupos empresariales más poderosos del país. Algunos de los más exaltados fueron la familia Santo Domingo (que donó $ 100.000 millones), David Vélez ($ 100.000 millones), Grupo Gilinski ($ 150.000 millones) y los Sarmiento Angulo ($ 200.000 millones), entre otros.

Pero es igual de valiosa la contribución que se gestó desde los hogares, las empresas, los movimientos estudiantiles, los equipos de fútbol, los medios de comunicación y las redes sociales. Y estas últimas sí que recobraron, en medio del terremoto, el gran valor que tienen a la hora de cumplir su rol social, la capacidad de convocar a sus millones de usuarios bajo un mismo fin: ayudar a quienes más lo necesitan.

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Y buena parte de esos movimientos —apalancados desde ecosistema digital— dieron resultados tangibles, los mismos que hoy agradecen los miles de víctimas que dejó el terremoto. Algunos de las más importantes y que vale la pena resaltar son:

Bogotá: la capital lideró la recolección de más de 500 toneladas de alimentos no perecederos, frazadas y medicamentos a través de puntos articulados en la red pública de salud y centros comerciales, coordinando caravanas de ayuda humanitaria hacia el Eje Cafetero y la costa pacífica.

la capital lideró la recolección de más de 500 toneladas de alimentos no perecederos, frazadas y medicamentos a través de puntos articulados en la red pública de salud y centros comerciales, Cali: como una de las capitales más cercanas a la “zona cero”, la Alcaldía de Cali articuló con la Presidencia de la República y el empresariado del Valle del Cauca la distribución de subsidios temporales de arrendamiento y la llegada de brigadas de atención inmediata para los sectores urbanos marginados y municipios vecinos como Buenaventura.

como una de las capitales más cercanas a la “zona cero”, la Alcaldía de Cali articuló con la Presidencia de la República y el empresariado del Valle del Cauca la distribución de subsidios temporales de arrendamiento y la llegada de brigadas de atención inmediata para los sectores urbanos marginados y municipios vecinos como Buenaventura. Medellín: el tejido empresarial antioqueño y la ciudadanía enviaron más de 120 toneladas de insumos de primera necesidad e infraestructura logística, enviando personal técnico y maquinaria pesada para apoyar la remoción de escombros en los municipios de Marmato, Supía y Riosucio.

Un llamado a seguir donando

Aunque la solidaridad fue enorme horas después del terremoto, desde hace varios días se redujeron las ayudas y los mercados y víveres en los municipios más afectados se están acabando.

En Cali, por ejemplo, las ayudas para los damnificados por el terremoto han bajado en un 40 por ciento, según Noticias Caracol. El llamado para los colombianos es no dejar de donar para los más necesitados y quienes lo perdieron todo en medio de la tragedia.

Estas ayudas, vale mencionar, llegan a los albergues, a quienes están en los hoteles temporales y también en las 22 comunas, en el caso de la capital del Valle del Cauca.

Los elementos que más necesitan los afectados son kits de aseo, pañales, kits de hábitat (colchonetas, cobijas, sábanas y almohadas), alimentos no perecederos y agua potable.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.