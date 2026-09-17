Por: Portal Bogotá

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Cien mujeres de Tunjuelito, localidad de Bogotá, culminaron su formación en el programa de oficios productivos, una iniciativa impulsada bajo la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Este programa, que se desarrolló con el respaldo de la Alcaldía Local de Tunjuelito, ofreció a las participantes las herramientas necesarias para potenciar sus habilidades y buscar nuevas oportunidades de emprendimiento en sectores como la belleza y el cuidado personal.

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La jornada de formación se organizó en dos especialidades fundamentales para el ámbito laboral actual: manicure y peluquería. De acuerdo con información publicada por la Alcaldía de Tunjuelito, 50 mujeres eligieron el camino de la manicure, mientras que otras 50 optaron por capacitarse en peluquería. Al finalizar el proceso, las graduadas recibieron no solo el certificado que acredita su formación, sino también kits de trabajo, un apoyo esencial que les permitirá iniciar sus propios proyectos y poner en práctica las competencias adquiridas durante el programa.

En el evento de graduación, la alcaldesa local de Tunjuelito, Claudia Verónica Collante Dussán, resaltó el esfuerzo y la dedicación de cada participante. Según palabras suyas, “detrás de cada una de estas 100 mujeres hay una historia, un esfuerzo y un sueño que hoy comienza a tomar forma”. Collante Dussán enfatizó la importancia de entregar, además de los certificados, herramientas tangibles que fortalezcan la confianza y autonomía de las mujeres beneficiadas.

Este programa hace parte de los esfuerzos de la Alcaldía Local de Tunjuelito para fomentar el bienestar y el desarrollo de la comunidad, con un enfoque particular en la generación de oportunidades para las mujeres. Las autoridades locales consideran que brindar acceso a formación y recursos representa un paso clave hacia la autonomía económica y el mejoramiento de la calidad de vida de las beneficiarias. Toda esta información fue confirmada por canales institucionales de la Alcaldía de Bogotá y la administración de Tunjuelito.

La estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ busca que iniciativas como esta se conviertan en plataformas de empoderamiento femenino y desarrollo comunitario. Así, la formación recibida por estas cien mujeres refleja el compromiso de las entidades distritales por fortalecer las capacidades de los ciudadanos y abrir puertas hacia un futuro con mayores oportunidades.

¿Cómo impacta el programa oficios productivos en la vida de las mujeres de Tunjuelito?

El programa oficios productivos facilita herramientas prácticas y teóricas que permiten a las participantes acceder a oportunidades de emprendimiento o empleo. Según la Alcaldía Local de Tunjuelito, la entrega de kits de trabajo y certificados contribuye a que las mujeres fortalecen su autonomía, generen ingresos propios y se consoliden como nuevas emprendedoras en su comunidad.

¿Qué significa la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y cuál es su objetivo en Tunjuelito?

‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ es una estrategia distrital enfocada en crear oportunidades de bienestar y desarrollo para la ciudadanía. En Tunjuelito, esto se traduce en programas que fortalecen capacidades productivas y fomentan la autonomía económica de las mujeres, según información institucional de la alcaldía local.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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